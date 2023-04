Spal-Perugia, alta tensione e settimana lunga

Mauro

Malaguti

Per Massimo Oddo, le gare ad alta tensione col Perugia di mezzo non sono una novità, e il prossimo match-salvezza della Spal al "Paolo Mazza" non è che il quarto episodio della serie. Il tecnico dei biancazzurri iniziò infatti la carriera di mister nel Pescara, salendo a due turni dal termine dalla Primavera in sostituzione di Baroni, e subito eliminando dai playoff il Grifone al "Curi" con un 2-1. Un paio di anni dopo alla guida dell’Udinese vinse per 8-3 con 4 gol di Maxi Lopez ed estromise gli umbri dalla Coppa Italia. Ma il precedente più infuocato rimane l’ultimo che risale al 2020. Finalmente il Perugia lo ingaggiò, per esonerarlo poi a vantaggio di Serse Cosmi, salvo richiamarlo per i playout finali. Il Perugia li perse, ancora col Pescara. E poco dopo Oddo tornò per la seconda volta sulla panchina della squadra della sua città, venendo accolto da un vespaio di polemiche perugine, nonostante la vittoria (2-1) nella finale di ritorno e una retrocessione maturata solo ai calci di rigore per errori dal dischetto di Iemmello e Buonaiuto. La Spal non ha la stessa storia alle spalle, anzi, prima della scorsa stagione non ospitava il Perugia in campionato da 40 anni. Deve sperare quindi che Oddo tenga fede ai suoi precedenti. Ma è chiaro che la cabala domenica conterà fino a un certo punto.

Serviranno garretti, qualità tecniche e temperamento, per sperare di vincere. E la prestazione di Modena non ha fornito un responso univoco. Così resta da capire se la Spal ne abbia ancora per mettere in campo i progressi visti nel primo tempo al "Braglia", e nelle precedenti partite contro Benevento e Brescia, oppure se abbia fiato corto come nella ripresa di sabato. Il derby che tornava dopo oltre vent’anni non è stato bello, ma chissenefrega, a questo stadio contano soltanto i punti. La Spal lo ha bene interpretato fino a che Radja Nainggolan l’ha illuminata, e si è vista costretta a soffrire in area sulla più lunga distanza. Non avendo trovato il gol nel suo momento migliore, ha rischiato di perdere nella seconda parte. Il punto è utile, ma ora la squadra di Oddo dovrà davvero cambiare passo, perché parte da dietro, e solo qualche vittoria può consentire una rimonta almeno fino alla zona playout, al momento distante un solo punto. Peccato che per un Perugia rimasto a tiro e anzi avvicinato, dal momento che Castori nelle ultime 5 ha raccolto appena 2 punti contro i 6 di Oddo, ci sia un Brescia che con un bottino di 7 ha a sua volta scavalcato Alfonso e compagni. Ora il pallino non è più esclusivamente nelle mani della Spal, quindi, anche se si deve considerare che in caso di vittoria si potrebbe coinvolgere il Cittadella impegnato a Bari.

Il problema rimane sempre lo stesso: se la Spal è quella delle ultime due partite e mezzo ci possono essere speranze, se è quella del secondo tempo di Modena, invece, molte meno. L’auspicio è che il calo dopo la pausa sia stato determinato solo dal primo caldo, dal ritorno di fiamma dei canarini e dal brivido sulla schiena dell’immediato palo di Ionita, e non da condizioni fisiche difficili. Certe recenti prove sotto questo aspetto avevano un po’ rassicurato, ma è anche vero che per la povertà della sua panchina la Spal schiera ormai sempre gli stessi, e sulla lunga potrebbe patire. Nemmeno il Perugia sta bene. Nelle ultime tre partite non ha mai segnato e anzi ha faticato addirittura a tirare in porta. E dopo il sonoro 3-0 alla Ternana nel derby, ha vinto solo a Cittadella totalizzando appena 6 punti in 9 gare. Però ha buona organizzazione difensiva e più che accentuata prestanza fisica. Sarà una settimana lunga, lunghissima. Fino a oggi la Spal con 4 risultati utili consecutivi si è assicurata appena la possibilità di giocarsela ancora: ha galleggiato, non è colata a picco, ma è lontana dal suo traguardo di minima, i playout. Solo il Benevento ha vinto meno delle sue 7 partite, e senza almeno 2 successi nelle ultime 4 giornate è difficile tagliare il traguardo senza retrocedere.