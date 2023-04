Spal-Perugia, è già febbre Si punta al record stagionale

Quella di domenica prossima contro il Perugia si profila senza dubbio una delle gare più importanti della storia recente della Spal. Una partita da vincere senza se e senza ma, nella quale il pubblico del Mazza dovrà necessariamente giocare un ruolo determinante.

Lo ha ricordato Meccariello subito dopo il derby di Modena: ci sarà bisogno di uno stadio pieno, e soprattutto di un supporto eccezionale che possa trascinare Dickmann e compagni al successo.

Sono giorni di feste e ponti, ma in città e sui social la partita col Grifo è l’argomento dominante. L’auspicio di tanti tifosi biancazzurri è arrivare addirittura a quota 15mila spettatori, un numero che dopo la pandemia non è mai nemmeno stato sfiorato.

È difficile prevedere quanti saranno i supporters spallini sugli spalti del Mazza, ma l’attesa per l’incontro con la squadra di Castori è già alle stelle.

E la società di via Copparo si sta impegnando concretamente per favorire l’affluenza del pubblico. Dopo la bellissima iniziativa riservata a bambini e ragazzini delle scuole del nostro territorio realizzata in occasione del match col Brescia, per la gara col Perugia – in programma domenica prossima alle 16,15 –, tutti i biglietti acquistati in fase di prevendita sono scontati del 50% rispetto al prezzo intero dei tagliandi.

I biglietti sono quindi disponibili a partire da 8 euro nei settori curva Ovest e curva Est, da 11 euro nel settore gradinata e da 12 euro nel settore tribuna. I prezzi sono consultabili sul sito ufficiale della Spal.

La prevendita è già attiva, ma occorre prestare attenzione ad un paio di dettagli. Fino alle ore 16,15 di domenica proseguirà la vendita libera sia online che presso i punti vendita abilitati con lo sconto del 50% su tutte le tariffe rispetto al prezzo intero dei tagliandi.

Dalle ore 12,30 alle 17 di domenica verrà effettuata la vendita libera presso le biglietterie dello stadio Mazza a prezzo intero, ma senza alcuna maggiorazione.

Nello specifico, la biglietteria di corso Piave angolo via Ortigara sarà aperta dalle 12,30 alle 17, mentre quella di via Cassoli dalle 13,30 alle 16,15. Per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti sia allo Spal Store di via Mazzini che allo Spal Point del centro commerciale Le Mura, che oggi però non sono aperti.

Un paio di dati sulle presenze al Mazza: quest’anno la media di spettatori è di circa 8.400 (nono posto in serie B). Il record stagionale di spettatori è relativo alla gara col Genoa (12.250 spettatori), mentre col Brescia è stata toccata quota 10.700. Per trovare una gara della Spal con più di 15mila spettatori invece bisogna tornare a febbraio 2020, quando si arrivò a circa 15.300 per la partita con la Juventus. Peraltro, nessun’altra gara di quella stagione sfondò il tetto delle 15mila presenze.

Stefano Manfredini