"Spal più consapevole, ma attenzione all’euforia"

Dopo il Benevento è tempo del Brescia al Mazza, appuntamento altrettanto fondamentale per il percorso verso la salvezza della Spal di Oddo. "Dal punto di vista tecnico-tattico sarà una partita completamente diversa da lunedì scorso – spiega il tecnico prima dell’allenamento di ieri –, di fronte avremo un’altra squadra, che adotta un modulo diverso. Dal punto di vista mentale invece il nostro approccio alla partita dovrà essere lo stesso di Benevento. Sicuramente abbiamo il morale un pochino più alto, una vittoria ti dà consapevolezza. Ora non dobbiamo commettere gli errori commessi in passato, mi riferisco alla partita successiva alla vittoria col Cittadella. C’è un filo sottile che non bisogna superare tra l’entusiasmo che ci deve essere e l’euforia che può portarti a commettere degli errori".

Squadra che vince non si cambia?

"Stiamo valutando tutte le circostanze, c’è un avversario diverso quindi vedremo, non diamo vantaggi a chi andremo ad affrontare".

Squadra in ritiro anche questa settimana…

"Più che altro l’abbiamo fatto per abituare il gruppo alla lotta. Non penso che il ritiro ti faccia vincere, anzi il più delle volte può anche essere deleterio per la testa dei giocatori. Ci sono squadre che partono nel campionato per lottare ed hanno quella mentalità sin dall’inizio, altre che si devono abituare a questo. Noi, società e staff, siamo concordi sul fatto che per creare una certa mentalità c’è bisogno anche di questo. Non è stato un ritiro lungo, fatto in questo modo può servire, non ai fini della vittoria, ma della consapevolezza del momento che stiamo vivendo".

Il contributo determinante di Radja Nainggolan (nella foto) alla causa spallina è stato qualcosa di inaspettato?

"Io ci speravo, come ci sperava anche la società. E’ giocatore che è stato ingaggiato quando io non c’ero perché si pensava potesse essere una pedina importante. Ogni giocatore affronta delle annate, lui adesso si è calato bene in questa situazione, non è al cento per cento, perché ha avuto uno stop di alcuni giorni che ne ha frenato la rincorsa verso la condizione ottimale, ma tutti sappiamo che lui ci può dare tanto. Si è visto sul campo, dal punto di vista tecnico, ma anche per la mentalità, per l’aiuto ai compagni, per l’esperienza. Speriamo possa continuare così e contribuire al nostro obiettivo finale".

Si attende un aiuto più sostanzioso da chi subentra dalla panchina?

"Quando si fanno i cambi ci si aspetta che questi possano migliorare le cose. So bene che non è semplice entrare a partita in corso, c’è chi riesce ad incidere di più e chi meno. Più che altro spero di fare da qui alla fine qualche cambio voluto più che richiesto, perché fino ad ora ho fatto fatica a fare cambi voluti, quasi tutti sono stati condizionati".

Prima del match con il Benevento aveva detto che in caso di vittoria la Spal si sarebbe salvata.

"Sono convinto di questo e lo sono sempre stato. Se manca la convinzione all’allenatore è finita. Realisticamente dico che le probabilità da lunedì sono aumentate molto, idealmente io sono sicuro di salvarmi".

Beatrice Bergamini