Spal povera e senza personalità Servono giocatori pronti subito

E’ una Spal povera povera, senza personalità, né iniziativa, né gioco fluido, quella che per la terza volta su tre non vince giocando più di un tempo in undici contro dieci. Dopo lo 0-0 a Cittadella e il 2-3 clamoroso col Modena, l’1-1 con l’Ascoli: l’incapacità di sfruttare queste situazioni è seriale, e testimonia dei limiti clamorosi di pericolosità, e di un organico che Joe Tacopina dovrà modificare con interventi superiori a quelli preannunciati, se vorrà evitare l’acqua alla gola. Nè ha aiutato a sbrigliare la fantasia la panchina: con l’attenuante di modeste alternative di sfondamento, De Rossi ha mantenuto fino al 96’ tre difensori centrali a guardia di un solo attaccante avversario, e una punta sola nell’intasata area avversaria, attendendo il minuto 73 per darsi una veste più offensiva con Rauti per Dickmann e l’82 con Rauti per lo spento ex Maistro.

Dopo il riposo, in superiorità numerica la Spal impiega 28 minuti per calciare in porta pericolosamente con Celia nell’unica combinazione per linee interne di cui è stata capace. Leali parerà ancora solo nel recupero su Tunjov. Il resto è bolso palleggio orizzonttale quando non all’indietro, privo di ogni intraprendenza e di sbocchi in avanti. La Mantia, che peraltro quando c’è non gioca dall’inizio, si ferma nella notte causa fastidi intestinali e tocca a Moncini, che al rientro dopo mesi si divora il 2-0 che avrebbe debellato l’Ascoli dopo la rete di Dickmann. Anche se la classifica si muove, ed è già qualcosa, l’impotenza offensiva della Spal è palese. Non si può prendere a calci a questo modo la fortuna. Iludersi di avere in rosa più di quel che si ha rischia di portare conseguenze nefaste. La Spal è questa, anche quando vince a Reggio Calabria e Parma: una squadra che fatica terribilmente non solo a segnare ma anche a calciare in porta, che fa gol solo se Osorio, Gagliolo e Leali si addormentano, che non sa vincere due gare di fila da due anni e che in casa non dà mai una gioia ai suoi tifosi. Sino al 31 gennaio c’è tempo per intervenire e lo si deve fare con proprietà. Fetfatzidis nemmeno in panca, e pur non scontento della sua condizione, De Rossi lascia intendere che ha bisogno di tempo: e lo stesso sarà, se sarà, per Rossi ed eventualmente persino con Nainggolan (anche se qui saremmo su un livello decisamente diverso). Servivano anche calciatori da serie B pronti subito, per modificare i trend. Joe ha versato in Spal 8 milioni negli ultimi 6 mesi e 13 nella stagione precedente ed è sbagliato dargli addosso mentre sta reggendo la baracca sul piano finanziario. Ma non si può nemmeno assistere di continuo a spettacoli così deprimenti al "Mazza", e anche nel suo interesse, bisogna pur aprirgli gli occhi prima della conclusione del mercato. Dopo, non ci sarà più tempo per rimediare.

Mauro Malaguti