Spal, Prati tra Cagliari e il sogno Napoli

Matteo Prati è partito per il ritiro di Mezzana, ma dal giorno della retrocessione della Spal è chiaro a tutti che non resterà a Ferrara. La cessione del centrocampista della Nazionale italiana under 20 però può valere un tesoro per il club di via Copparo, che ha dato mandato al direttore tecnico Fusco di valutare con attenzione ogni proposta mantenendo alta l’asticella. La richiesta della Spal per Prati infatti continua ad aggirarsi sui 10 milioni di euro, una cifra forse eccessiva per un atleta che fino allo scorso gennaio non era nemmeno titolare in serie B ma l’interesse per l’Azzurrino non accenna a diminuire. L’offerta più affascinante per il playmaker romagnolo è del Napoli, che dopo averlo ingaggiato lo girerebbe in prestito al Bari consentendogli di disputare un altro campionato cadetto prima di spiccare definitivamente il volo. La società partenopea è realmente interessata a Prati, ma al momento non è da considerarsi in pole position. Se la pista che porta a Napoli per ora è una bellissima suggestione, più concreta è quella che conduce a Cagliari. Mister Ranieri è rimasto impressionato dal regista classe 2003, che ritiene già pronto per il massimo campionato. In Sardegna assicurano che il Cagliari abbia raggiunto l’intesa con il giocatore, che avrebbe dato il proprio ok al trasferimento. Di sicuro il club rossoblù fa sul serio, ma l’accordo con la Spal – che non è disposta a fare sconti eccessivi per il proprio gioiellino – deve ancora essere trovato.

Anche Fabio Maistro è sul taccuino di diverse società di categoria superiore. Una settimana fa la sua cessione a titolo definitivo alla Sampdoria pareva cosa fatta, invece si è verificata una frenata che ha rimesso tutto in discussione. La società blucerchiata è in vantaggio, ma sulle tracce del centrocampista di Porto Tolle c’è anche la Cremonese, e non è escluso che altri club approfittino di questa situazione di stallo per inserirsi nella corsa. Attenzione anche alla posizione di Demba Thiam, sul quale era forte il pressing del Trento che però ha rinunciato alla possibilità di assicurarsi il portiere senegalese. Thiam comunque non è partito per il ritiro di Mezzana, con la certezza quindi di lasciare la Spal in tempi brevi. Lo stesso vale per Niccolò Zanellato, che nonostante sia reduce da una pessima stagione ha sul piatto una proposta del Lecco in serie B. Diversi altri tesserati però potrebbero partire nelle prossime settimane, del resto mister Di Carlo è costretto a lavorare con un gruppo ampio e composto da tanti giocatori che non rientrano nei suoi piani. Purtroppo le scorie della retrocessione si fanno sentire, e bisogna fare di necessità virtù. E fino a quando gli uomini mercato biancazzurri non riusciranno a concretizzare qualche operazione in uscita sarà difficile procedere con la campagna acquisti. È prevedibile che una serie di colpi siano stati già virtualmente messi a segno – si parla con insistenza degli svincolati ex Pordenone Matteo Bruscagin e Marco Pinato –, ma è chiaro che prima di tutto la Spal deve sfoltire l’organico.

Stefano Manfredini