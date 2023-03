"Spal, quanti errori. Ma deve crederci ancora"

di Stefano Manfredini

Spal e Ternana sono state le squadre più importanti della prima fase della carriera di Danilo Ferrari, che sabato prossimo al Mazza però farà il tifo per Dickmann e compagni. "Normalmente questa è una partita che mi vede equidistante, perché da una parte c’è la squadra della mia città e dall’altra quella che mi ha lanciato – spiega il doppio ex –. La Ternana è sempre nel mio cuore, però in questo momento la Spal ha troppo bisogno di punti, quindi non posso davvero non augurarmi che la squadra di Oddo faccia bottino pieno".

Cosa le hanno lasciato i quattro anni nella Ternana?

"Erano gli anni Settanta, un momento magico per la società rossoverde, che con mister Viciani e il suo ‘gioco corto’ era arrivata addirittura in serie A. Giocai un paio di stagioni nella Primavera debuttando nel massimo campionato, e poi due da titolare in serie B. Ebbi la fortuna di essere gettato nella mischia a quei livelli, poi dimostrai di poterci restare".

Ritiene che il campionato della squadra di Oddo sia compromesso?

"Ancora no, bisogna continuare a crederci. È chiaro però che la situazione è molto difficile, anche perché non ho visto la reazione necessaria, né miglioramenti sotto il profilo del gioco e dei risultati. E alla fine i vari avvicendamenti sulla panchina hanno ulteriormente peggiorato le cose".

La decisione di puntare su Oddo non l’ha convinta?

"Non è una questione personale, ma di risultati: per risalire la classifica servono i risultati, e almeno per ora non stanno arrivando. L’esonero di Venturato è stato il primo errore, e da quel momento ne sono stati commessi tanti altri. Evidentemente quando lo hanno confermato la scorsa estate il club non era del tutto convinto, e alla prima flessione lo hanno fatto fuori. Si pensava che cambiando allenatore le cose sarebbero migliorate, invece la situazione è precipitata. E senza tre o quattro giocatori di grande personalità poi si entra in un vortice dal quale uscire è davvero complicato".

A chi attribuisce la responsabilità principale di questa situazione?

"Senza dubbio alla società: non è abbastanza presente, dovrebbe farsi sentire di più. La squadra non ha abbastanza carattere, ma il presidente doveva gestire diversamente tante cose, per esempio la separazione col direttore sportivo ha portato ulteriori problemi".

Giusto insistere sul modulo con un solo attaccante oppure meglio tornare alle due punte?

"Personalmente mi giocherei le residue possibilità con due attaccanti di ruolo provando ad osare qualcosa in più. È vero che anche quando La Mantia e Moncini hanno giocato insieme non si è visto granché, ma dipende anche dai rifornimenti, perché se non arrivano palle giocabili diventa difficile per tutti". Su quale squadra deve fare la corsa la Spal?

"Su se stessa, anche perché bisogna vincere e basta. Sento dire che basterebbero un paio di successi per rilanciarsi, ma stiamo parlando di una squadra che non vince mai e diventa difficile nutrire grosse speranze". Cosa succederà in caso di retrocessione in serie C?

"Dipende dalla società e dall’eventuale desiderio di tornare immediatamente al piano superiore. In merito non ci sono certezze, quindi la cosa migliore da fare è pensarci al momento opportuno. Adesso bisogna solo concentrarsi su queste otto giornate, poi si tireranno le somme.

Di sicuro il club dovrà riflettere su quanto accaduto evitando di ripetere gli errori commessi".