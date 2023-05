Spal, sabato al Mazza ci sarà anche Tacopina

Si è verificato un inatteso fuori programma nel primo dei due allenamenti settimanali a porte aperte. Di fatto, la seduta di ieri mattina è terminata anzitempo su decisione di mister Oddo, dopo un battibecco che ha coinvolto Alfonso e un componente dello staff tecnico sorto per futili motivi nel corso della partitella. L’allenatore avrebbe chiesto al portiere di evitare polemiche e non perdere la concentrazione, ma dopo essersi reso conto che era difficile riportare la calma ha preferito mandare la squadra negli spogliatoi, dove a quanto pare i diretti interessati si sono chiariti. Un episodio figlio della frustrazione di un momento tra i più difficili della storia recente della Spal, con la sconfitta di Palermo che ha ulteriormente minato la serenità del gruppo. Per fortuna la situazione non è degenerata, col direttore generale Gazzoli e il direttore sportivo Ortoli – presenti al centro sportivo Fabbri – che successivamente si sarebbero confrontati con staff tecnico e giocatori con l’obiettivo di dimenticare prima possibile quanto accaduto e magari trasformare quella discussione in energia positiva da gettare in campo sabato prossimo contro il Parma.

Non è esattamente il miglior modo possibile per avvicinarsi al derby coi ducali, ma bisogna comunque continuare a crederci. Non ha partecipato alla seduta Nainggolan, che sta proseguendo il percorso di recupero dall’infortunio al flessore alternando terapie e lavoro in palestra. Se tutto andrà per il meglio, per rivedere in campo il Ninja si dovrà attendere l’ultima giornata di campionato all’Arena Garibaldi contro il Pisa. Si è allenato a parte Tripaldelli, uscito malconcio dalla gara di Palermo: nulla di grave, ma le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno con la speranza di poter essere a disposizione contro i crociati. Non lavora ancora in gruppo nemmeno Dickmann, che ha saltato il match del Barbera a causa di un affaticamento muscolare. La sensazione è che il capitano sabato prossimo sarà in campo, però anche in questo caso non c’è alcuna certezza. Stamattina alle 11 è in programma il secondo e ultimo allenamento aperto al pubblico, con la speranza che stavolta fili tutto liscio e che fino al termine della stagione il pensiero fisso della squadra sia rappresentato dalla salvezza. Quantomeno fino a quando la matematica non la condannerà. Infine, a quanto pare sabato prossimo sugli spalti del Mazza ci sarà anche il presidente Tacopina.

Dovrebbe arrivare a Ferrara nei giorni precedenti, per suonare la carica in vista del derby e – si spera – fare chiarezza sul futuro della Spal, a prescindere dalla categoria. Infine, è scattata ieri mattina la vendita dei biglietti per l’incontro col Parma, che in fase di prevendita saranno scontati del 50% rispetto al prezzo intero. Nel rispetto delle decisioni assunte dalle autorità di pubblica sicurezza in sede Gos, non sarà però possibile effettuare l’acquisto dei biglietti in modalità online. I tagliandi dell’incontro saranno quindi disponibili esclusivamente presso i punti vendita abilitati Vivaticket. Per tutta la fase di prevendita sarà possibile acquistare i biglietti anche allo Spal Store di via Mazzini e allo Spal Point del centro commerciale Le Mura.