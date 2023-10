Spal, sarà sfida salvezza. Con il Sestri, tra terzultime

Spal e Sestri Levante hanno trascorso la notte al terzultimo posto, in questo momento quello in programma oggi al Mazza è a tutti gli effetti uno scontro-salvezza. Può sembrare una provocazione, tanto che nessuno alla vigilia del campionato avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di dover lottare per non retrocedere, però la realtà si sta trasformando in un incubo. La disfatta di Arezzo ha lasciato scorie difficili da smaltire in una manciata di giorni, ma la squadra di Colucci ha il dovere di lanciare un segnale di discontinuità. Tornando a una vittoria che al Mazza manca dalla prima giornata contro la Vis Pesaro e più in generale da oltre un mese, quando Antenucci e compagni si sono imposti di misura sul campo della Juventus Next Gen. L’avversario di turno è la matricola Sestri Levante, un rivale privo di blasone che fino a poco tempo fa poteva fare sorridere e che invece adesso incute addirittura un certo timore.

I liguri sono reduci da tre risultati utili di fila: i pareggi contro Juventus Next Gen e Cesena, e la vittoria con la Carrarese. La squadra di Barilari ha poca qualità ma grinta da vendere, e corre dal primo all’ultimo minuto. Mister Colucci ha battuto il Sestri nel giorno del suo debutto sulla panchina biancazzurra, ma si trattava di Coppa Italia: oggi fare bottino pieno sarà molto più difficile. La Spal si presenta all’appuntamento nelle peggiori condizioni possibili, fisiche e mentali. Il tecnico pugliese non potrà contare su Arena (frattura al perone, sarà operato), Siligardi, Sits e Dalmonte. Qualcuno poi avrebbe bisogno di tirare il fiato, ma in determinati ruoli non c’è possibilità. Per stilare la formazione comunque è prevedibile che l’allenatore si affidi soprattutto alle motivazioni, un aspetto sul quale ha battuto parecchio in conferenza stampa. Bruscagin rientra dalla squalifica, al centro della difesa agiranno per forza Valentini e Peda, con uno tra Tripaldelli e Celia sulla sinistra. Prevedibile una maglia da titolare per Contiliano in linea mediana, mentre il resto del centrocampo è un interrogativo. Così come l’attacco e in generale tutta la Spal.

Coppa Italia. Reso noto il calendario del secondo turno eliminatorio: la Spal affronterà la Lucchese giovedì 9 novembre alle 20,45 al Mazza.

Stefano Manfredini