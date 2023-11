Spal, serata di Coppa contro la Lucchese

FERRARA

Per la terza volta nel giro di un mese e mezzo, la Spal ospita la Lucchese allo stadio Mazza. Era accaduto a fine settembre in campionato, nella gara poi sospesa all’inizio del secondo tempo a causa del nubifragio che si è abbattuto sulla nostra città, poi a metà ottobre nella prosecuzione del match, mentre stasera alle 20,45 le squadre di Colucci e Gorgone si affrontano nel secondo turno di Coppa Italia serie C. In palio c’è il pass per gli ottavi di finale della competizione contro la Juventus Next Gen che ieri ha superato di misura la Torres. È evidente però che né alla Spal né alla Lucchese interessi particolarmente arrivare fino in fondo alla Coppa Italia serie C, soprattutto in questo momento della stagione. Così, la priorità di biancazzurri e toscani diventa quella di ottenere indicazioni positive in vista dei prossimi impegni di campionato, impiegando giocatori poco o addirittura mai utilizzati in precedenza e naturalmente non prolungare la partita oltre i tempi regolamentari. Già, perché trattandosi di gara ad eliminazione diretta esiste pure il rischio dei supplementari ed eventualmente calci di rigore. In casa Spal mancheranno i soliti noti, nella fattispecie i lungodegenti Iglio, Arena, Rabbi, Dalmonte, Sits e Siligardi.

Da valutare le condizioni di Peda, che prevedibilmente comunque non verrà schierato, così come una serie di giocatori che hanno bisogno di riposare. Uno su tutti, capitan Antenucci, l’unico in casa Spal a scendere in campo in tutte le 12 giornate di campionato nonostante abbia 39 anni. Oltre a loro, non sono stati convocati Fiordaliso e Collodel. Impossibile prevedere la formazione titolare, ma c’è da scommettere che lo staff tecnico manderà in campo una squadra sperimentale composta dal portiere Del Favero, il difensori Breit (e forse pure Dumbravanu, inoltre potrebbe esordire l’ultimo arrivato Bassoli), i centrocampisti Parravicini e Puletto, e magari le punte Angeletti e Deme. A proposito, a disposizione c’è pure un altro baby che sogna di debuttare, il centrocampista 17enne Simonetta. Se la Spal attraversa un periodo di crisi, la Lucchese non sta molto meglio. Anzi, la squadra di Gorgone ha ottenuto appena due punti nelle ultime sei giornate di campionato e in classifica si ritrova in quattordicesima posizione con solo un punto di vantaggio sui biancazzurri. È una sfida tra due squadre in difficoltà quella tra Spal e Lucchese, che si affrontano in Coppa Italia con la testa rivolta inevitabilmente al campionato.

Stefano Manfredini