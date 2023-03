Spal, servono punti con la capolista

di Stefano Manfredini

Sono 30 i punti che separano Spal e Frosinone, che occupano rispettivamente il penultimo e il primo posto in classifica. Se i biancazzurri annaspano pericolosamente in zona retrocessione, i ciociari hanno già messo le mani sulla promozione in serie A che con 12 lunghezze di vantaggio sul Bari (terzo della classe) non dovrebbe davvero sfuggirgli. Guai però a pensare che la squadra di Grosso arrivi a Ferrara con la pancia piena e in vena di regali, perché nell’ultimo turno ha perso in casa contro il Parma e non ha alcuna intenzione di compiere un altro passo falso che minerebbe le certezze di una macchina apparentemente perfetta. Se a Frosinone non hanno chiaramente fatto drammi per il ko maturato al termine del match pirotecnico coi ducali, in casa Spal la sconfitta sul campo del Genoa ha prodotto conseguenze devastanti. La squadra di Oddo ha infatti perso per il resto della stagione Valzania e forse Varnier, ma negli ultimi giorni ha tenuto banco soprattutto il terremoto societario. Con l’imminente esonero del direttore tecnico Lupo che arriva in un momento non proprio ideale per una squadra con l’acqua alla gola. Il nuovo allenatore sta provando a scuotere la Spal a modo suo, facendo leva sull’orgoglio di un gruppo chiamato a sfoderare gli attributi. Del resto, per cambiare l’inerzia di questo campionato il ‘compitino’ svolto in maniera ordinata e diligente più volte non basta più. Il popolo biancazzurro è pronto a spingere Dickmann e compagni alla vittoria, che al Mazza manca addirittura da oltre quattro mesi. Il contesto non sembra favorevole, ma in questa pazza serie B non si sa mai. Tra i pali, il quasi 42enne Pomini appare favorito sull’incerto Brazao per sostituire Alfonso, che rientrerà comunque domenica prossima. In difesa invece dovrebbe toccare a Peda (o Arena), Meccariello e Dalle Mura, con Dickmann e Tripaldelli sulle fasce. In linea mediana Prati dovrebbe essere affiancato da Zanellato, ma è in corsa per una maglia anche Murgia. Sul fronte offensivo non ci saranno sorprese, con Nainggolan chiamato a ispirare La Mantia e Moncini. Sull’altro fronte, mister Grosso ha due squalificati ma può contare su un organico profondo e di grande qualità che sta sbaragliando la concorrenza dall’inizio della stagione. In corso Piave però non può piovere per sempre: per questo bisogna pensare positivo.