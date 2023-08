Spal, si inizia al Mazza contro la Vis Pesaro

FERRARA

Si comincia il 3 settembre al Mazza contro la Vis Pesaro, un percorso lungo otto mesi che si concluderà il 28 aprile ad Olbia. Non è la prima volta che la Spal è chiamata ad affrontare i marchigiani a Ferrara al debutto e i sardi in trasferta all’ultima giornata, peraltro sempre in serie C. Ma nei due precedenti le cose sono andate in maniera molto diversa, non tanto nelle singole partite quanto nel corso dei campionati di riferimento. Nella stagione 1969-70 i biancazzurri superarono 2-0 la Vis Pesaro (reti di Pezzotti e Zanolla) nella gara di esordio di un torneo che però li vide chiudere in seconda posizione – inutile ai fini della promozione – alle spalle della Massese. Andò decisamente meglio nella stagione 1972-73, quando la Spal di mister Caciagli volò in serie B grazie ad un campionato da incorniciare che si concluse con un successo proprio sul campo dell’Olbia (0-1 con gol di Pezzato). Lasciando un attimo da parte la storia del club biancazzurro, per la squadra di Di Carlo si profila una partenza tutt’altro che semplice. Certo, la Vis Pesaro in casa al debutto non può spaventare Antenucci e compagni, davanti ai quali però tra la seconda e la terza giornata si presenteranno due ostacoli molto alti. Il 10 settembre infatti la Spal farà visita al Cesena in una delle trasferta più sentite dalla tifoseria biancazzurra, e sette giorni dopo ospiterà il Perugia al Mazza. Inutile sottolineare che sulla carta Cesena e Perugia rappresentano due tra i principali rivali della squadra di Di Carlo in ottica promozione. I romagnoli ci provano da qualche anno: la scorsa stagione sono arrivati secondi in campionato alle spalle della Reggiana e in semifinale playoff, venendo eliminati contro ogni pronostico dal Lecco. Successivamente, nel primo dei quattro turni infrasettimanali, il 20 settembre la Spal sarà di scena sul campo della Juventus Next Gen. Gli altri sono fissati in corrispondenza della decima (al Mazza contro il Sestri Levante, il 25 ottobre), ventiseiesima (in trasferta contro il Pescara, il 14 febbraio) e trentesima giornata (in casa contro la Torres, il 6 marzo). È previsto un solo turno di stop, fissato per il 31 dicembre in corrispondenza delle festività natalizie. Altre date da cerchiare sul calendario? La doppia sfida con l’Ancona – in casa il 26 novembre e fuori il 30 marzo – che sugli spalti sarà una vera e propria festa tra due tifoserie unite da uno storico gemellaggio. E poi la trasferta a Chiavari il 14 aprile, alla terzultima giornata, contro una Virtus Entella che la scorsa stagione ha chiuso il girone B al secondo posto a braccetto col Cesena e che lotterà senza dubbio per le posizioni di vertice di un campionato che però tradizionalmente riserva grosse sorprese. Stefano Manfredini