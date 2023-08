Spal, Sits e Valentini pronti "È un sogno giocare qui"

"Siamo al 95% delle entrate e al 70% delle uscite", spiega Filippo Fusco alla presentazione di Nahuel Valentini e Dario Sits, indicando come possa ormai arrivare al più un giocatore a fronte delle partenze dei soliti noti. "Il grosso del lavoro è già stato fatto, per le cessioni chi ha più di un’offerta si sta guardando intorno per scegliere la più allettante, e noi prenderemo un altro calciatore. Nel frattempo sono contento di mostrare con un argentino e un lettone che ci completiamo anche a livello internazionale con un giovane e un esperto che hanno grandissime motivazioni, che hanno dimostrato aspettandoci e preferendoci ad altri club".

Dario Sits ha appena finito di allenarsi davanti alla sua famiglia al gran completo: "Per me è molto importante averli vicino – dice il giovane attaccante – . Dalla Lettonia non possono venire sempre, ma quando è possibile ci saranno e questo mi fa piacere. Per il resto, che dire? Sono qui per aprirmi una carriera in Italia e credo che quest’anno e questa squadra siano importanti per me per poter mostrare le mie qualità e la fame che ho dentro. Questo della Spal è il migliore scenario che potessi trovare, poi allenandomi contro difensori esperti come Valentini posso migliorare le mie conoscenze. Mi ritengo un attaccante veloce e fisicamente forte, un centravanti che sa usare entrambi i piedi: non mi ispiro a un giocatore in particolare, anche se a Parma ho cercato di trarre il massimo dalla vicinanza di Roberto Inglese. Nell’ultima stagione piccoli infortuni mi hanno impedito di fare di più ma ora sto benissimo e in estate ho lavorato tanto anche perché sono stato via con la mia nazionale. Quindi mi ritengo già avanti e in piena forma. La serie C me la aspetto difficilissima, perchè tutti vogliono salire di categoria". Nahuel Valentini spiega che il suo nome in Argentina non è poi così desueto come appare agli italiani: "Altri si chiamano come me, c’è un lago Nahuel che prende il nome dal suo scopritore. E si chiama così anche Molina dell’Atletico Madrid".

Poi si passa al calcio: "Quando la Spal mi ha avvicinato ho voluto venire a tutti i costi, e con Di Carlo ho ancora più motivazione perché abbiamo già lavorato insieme. Non devo dire io cosa significa la Spal, basta entrare qui al Centro, vedere le strutture, e già si capisce tutto. E’ un sogno essere qua e ho aspettato rifiutando altre proposte. Volevo prendermi questa responsabilità. Non ho davanti tanti anni di carriera ormai e questa per me è una opportunità unica. Ho entusiasmo grandissimo, se non hai dentro il fuoco il resto non basta: felice di essere qui e mi sono sentito accolto benissimo". Tra le responsabilità c’è anche il ruolo di "chioccia" per i più giovani: "Cerco sempre di capire come la pensano i giovani e tento di essere loro amico ma anche consigliere, perchè nel calcio ho vissuto tanto e mi piace mettere a disposizione il mio mestiere. Mi auguro solo che siano ricettivi e ci ascoltino… Come ho ritrovato Di Carlo? Molto carico. Lui ha personalità ma qui lo vedo davvero entusiasta e questo lo sta trasmettendo al gruppo. Io ho avuto la fortuna di essere stato con lui anche altrove ed è sempre bello ritrovarsi. Sono un centrale difensivo destro di piede e mi trovo meglio a destra, ma ho giocato anche sul centrosinistra e non è un problema".

