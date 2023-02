"Spal, sono pronto. Aiuterò i giovani e De Rossi"

di Mauro Malaguti

Più che un Ninja ("Soprannome che mi hanno affibbiato a Cagliari per i miei tratti asiatici e per lo stile guerriero e le scivolate"), il Radja Nainggolan che si presenta a Ferrara ha l’aria da duro tenebroso di un hard-boiled americano in bianco e nero, in qualche luogo dalle parti di Humprey Bogart, Casablanca o dintorni. Come racconta anche lui, l’inedito sbarco in serie B è nato dal rapporto con De Rossi: "Ha iniziato un mese e mezzo fa a buttarla lì, dai vieni a darmi una mano, frasi così. Prima, non avrei mai pensato di ritrovarmi qui. Ma poi la nostra amicizia è talmente importante, dopo oltre 5 anni di Roma da compagni e tante battaglie in campo, che mi sono deciso: la sua chiamata mi era rimasta dentro la testa e quando il presidente mi ha detto di essere pronto a fare un grande sforzo, ho detto sì. So che Daniele vuole giocare alla Spalletti e l’idea mi è piaciuta". Che significa "alla Spalletti"? "Non che voglia copiarlo, Daniele ha una idea sua di calcio. Ma per Spalletti stravediamo entrambi, e lui vuole che le sue squadre diano spettacolo come quelle di Luciano. Anche Daniele ci vuole arrivare, e può farcela perchè era allenatore già campo. Pur non essendo io più un ragazzo alla Roma, mi ha insegnato tanto".

Si sente pronto per giocare sabato?

"Io sono nato pronto! Poi decide il mister, ma sono a disposizione per qualsiasi evenienza. L’importante è che arrivino risultati prima che si può. Sono uno che guarda sempre avanti, Siamo quasi nei playout ma vogliamo pensare ai playoff. Ho un legame molto stretto con Pavoletti, che mi ripete che in B se vinci 3-4 partite ci sei già dentro o quasi. E’ quel che mi propongo. Come ho trovato Daniele? Solo più… ingrassato, ma stessi valori, e lui ne ha tantissimi".

Che tipo è Nainggolan?

"Sono un ragazzo semplice anche se voi giornalisti scrivete certe cose di me. Ho tanti amici nel calcio, se li ho forse è perché come persona piaccio e sono diretto e sincero. Io per i compagni sono sempre andato in guerra e non ho mai spaccato spogliatoi. Ho il mio carattere ma non ho mai fatto male a nessuno. E qui mi sono sentito accolto benissimo".

Impressioni di Ferrara?

"Sono arrivato col macchinone ma qui girano tutti in bici. E forse fanno pochi bambini, visto come è difficile trovare un appartamento grande per la famiglia…".

E della Spal?

"Sono qui da poco ma vedo un gran gruppo unito e buoni giocatori. Ci sono molto giovani e conto di poterli aiutare a stare in partita per 90’. A Cagliari hanno fatto bene un tempo e poi mi sono parsi intimoriti: dovremo arrivare a farne così due. Mi colpisce quel Prati. Lo step dalla D alla B è grande, anche se il livello della cadetteria negli anni si è abbassato, ma ha ottime qualità".

Mediano o trequartista?

"In carriera ho corso abbastanza, meglio sulla trequarti… Scherzi a parte, ora dietro la Spal concede meno e c’è qualche lacuna in rifinitura. Io e Fetfatzidis dovremo fare la differenza in quella zona".