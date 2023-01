Spal, spesi ventuno milioni in diciotto mesi

Si potrà magari discutere Joe Tacopina per le scelte tecniche effettuate, per i cambi di allenatore in corsa o per la sua passione per le grandi firme, ma di sicuro è ingeneroso mettere in discussione l’impegno finanziario profuso dalla sua Tacopina Italian Football Investment, la società proprietaria del 100% delle quote della Spal di cui l’avvocato newyorkese è socio unico. La pubblicazione del bilancio semestrale del club lo dimostra a chiare lettere. E certifica che sono stati spesi 21 milioni in diciotto mesi, come lo stesso presidente aveva spiegato in settimana. Premessa: il bilancio questa volta è semestrale, e riguarda cioè i costi da gennaio a giugno 2022, perchè Tacopina vuole passare dalla stesura sull’anno solare della famiglia Colombarini a una redazione che si basi sulla stagione sportiva. Quindi questo bilancio è su sei mesi per riallinearsi al periodo che andrà da luglio 2022 a giugno 2023. Ebbene, in quei sei mesi per onorare i contratti in essere, pagare i debiti di gestione e quant’altro, la Spal ci ha rimesso 8 milioni 294.014. Su base annuale danno una proiezione di 16 milioni, da aggiungersi ai 13 della prima stagione, e si può ben capire Tacopina quando dice che non sono...