Spal, squadra e società contestate al rientro da Venezia

Ferrara, 11 febbraio 2023 – Annunciato con un tam tam via social in pochi minuti, dopo la deludente ennesima sconfitta dei biancazzurri a Venezia, i tifosi della Curva Ovest hanno organizzato un ritrovo allo stadio per accogliere squadra e dirigenza spallina al ritorno dallo stadio Penzo. Una contestazione dura, ma civile, con toni forti ma senza trascendere, attraverso la quale la tifoseria biancazzurra ha espresso delusione, rabbia e malcontento per la situazione di classifica creatasi. Nel mirino soprattutto il presidente Tacopina, definito ‘presidente assente’ e la squadra. Nelle prossime ore la società è chiamata ad esprimersi e a decidere in che direzione muoversi per cercare di invertire la rotta.