Spal, staffetta tra Fetfatzidis e Nainggolan?

Come è noto, la gestione del mercato di gennaio è stata duramente criticata da mister De Rossi. Di fatto, a parte il secondo portiere Brazao, sono arrivati soltanto due giocatori. Peraltro, entrambi trequartisti: Fetfatzidis e Nainggolan. Ebbene, stando alle prime indicazioni fornite dal campo il greco e il belga si stanno rivelando innesti azzeccati. Tanto che sabato scorso contro il Bari sono stati tra i pochissimi atleti biancazzurri (gli unici assieme a Celia) a meritare una valutazione positiva in pagella. Ora però la domanda sorge spontanea: sabato prossimo sul campo del Venezia lo staff tecnico punterà su Fetfa e sul Ninja insieme dall’inizio oppure anche al Penzo nella formazione titolare ci sarà spazio soltanto per uno dei due?

È un interrogativo di non poco conto, considerando che stiamo parlando dei due giocatori dotati di maggiore qualità ed esperienza, ma anche reduci da un lungo periodo senza aver giocato con continuità. Fetfatzidis aveva impressionato positivamente entrando nel finale incandescente di Cagliari e ha superato pure il primo esame da titolare, restando in campo poco più di un’ora. Nainggolan invece ha debuttato col Bari entrando pochi minuti dopo l’inizio della ripresa con un gol, un assist e diverse giocate di categoria superiore. Radja però ha giocato una fase della partita nella quale erano saltati gli schemi, facendo leva sul proprio talento e sul desiderio di dimostrare immediatamente di che pasta è fatto. Toccherà a DDR quindi valutare le sue condizioni nel corso della settimana (non giocava una partita ufficiale da tre mesi e mezzo) e capire se potrà eventualmente scendere in campo dal primo minuto.

Non va nemmeno dimenticato che il settore dei trequartisti sabato scorso era privo dello squalificato Maistro e poteva contare su Valzania soltanto a mezzo servizio. L’ex centrocampista della Cremonese era infatti reduce da un infortunio – non grave ma molto doloroso – rimediato a Cagliari che gli aveva impedito di allenarsi a pieno regime coi compagni. Valzania si è comunque messo a disposizione, entrando nella ripresa al posto di Fetfatzidis. Più volte De Rossi ne ha sottolineato l’importanza nel proprio scacchiere, soprattutto in fase di non possesso. Per una questione di equilibrio quindi non è da escludere una staffetta tra i due colpi del mercato di riparazione, magari in coppia con Valzania. Difficile pensare che una maglia da titolare finirà sulle spalle di Maistro – espulso in maniera sciocca sul campo del Cagliari –, e lo stesso discorso vale per Rauti e Rabbi, che nelle ultime due giornate non hanno sfruttato le opportunità che gli ha concesso l’allenatore. A Venezia serviranno qualità e personalità, ma anche corsa e furore agonistico: su chi punterà De Rossi sulla trequarti?

Stefano Manfredini