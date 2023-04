Spal Ternana 1-1: i tifosi contestano la squadra

Ferrara, 1 aprile 2023 – La Spal non va oltre il pareggio casalingo con la Ternana (1-1), riducendo ai minimi termini le speranze di centrare l'obiettivo salvezza. Non solo direttamente, ma anche attraverso i playout.

Mister Oddo gioca d'azzardo, schierando una linea mediana composta dai baby Contiliano e Prati, con Nainggolan che torna in campo dal primo minuto dopo un mese dall'infortunio al polpaccio rimediato nel turno infrasettimanale col Frosinone. Il Ninja non è chiaramente al top della forma, ma il tecnico pescarese preferisce non rinunciare alla sua qualità e personalità in un momento delicato come questo.

Il resto della formazione è quella annunciata, con Moncini che vince il ballottaggio con La Mantia agendo come terminale offensivo dell'albero di Natale biancazzurro. Al Mazza le cose cominciano nel miglior modo possibile per i biancazzurri, avanti dopo una manciata di minuti grazie al penalty (concesso per fallo di Cassata su Maistro) trasformato da Moncini.

Nella ripresa però l'inerzia del match cambia completamente. La Ternana cinge d'assedio la porta della Spal, e dopo una lunga serie di occasioni sciupate ad una manciata di minuti dalla fine la squadra di Lucarelli pareggia i conti con un colpo di testa di Favilli che svetta su Meccariello fissando il punteggio sull'1-1.

Finisce con la rabbia del popolo biancazzurro, che contesta apertamente la squadra e vede avvicinarsi ulteriormente lo spettro della serie C.

Il tabellino

SPAL (4-3-2-1): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Dalle Mura, (43' st Zanellato), Celia; Nainggolan (22' st La Mantia), Prati, Contiliano (22' st Peda); Maistro (17' st Tunjov), Fetfatzidis (17' st Murgia); Moncini. In panchina: Pomini, Fiordaliso, Tripaldelli, Almici, Rauti, Rossi, Rabbi. Allenatore: Oddo.

TERNANA (3-5-1-1): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Mantovani, Corrado (44' st Martella), Di Tacchio, Coulibaly (17' st Capanni) Cassata (1' st Favilli), Palumbo (17' st Proietti); Falletti (28' st Donnarumma), Partipilo. In panchina: Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capuano, Paghera, Bogdan, Agazzi. Allenatore: Lucarelli.

ARBITRO: Rutella di Enna.

RETI: 4' pt Moncini (rig), 39' st Favilli.

NOTE: giornata soleggiata, terreno di gioco in buono stato. Spettatori: 8.787, di cui 1.076 ospiti. Ammoniti: Cassata, Nainggolan, Di Tacchio, Prati, Mantovani, Tunjov. Angoli: 3-15. Recupero: 2'; 5'.