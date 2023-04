"Spal, testa a Benevento Niente processi adesso"

Sono settimane determinanti per il futuro della Spal, che tra il 10 e il 15 aprile si giocherà le residue speranze di continuare a lottare per non retrocedere. In questo momento l’unico obiettivo possibile è rappresentato dai playout, il cui raggiungimento però passa necessariamente da due vittorie negli scontri diretti contro Benevento e Brescia. Ne è consapevole la squadra di Oddo, che ieri ha ripreso gli allenamenti al centro sportivo Gibì Fabbri e domani pomeriggio partirà per il ritiro di Pescara, dove lavorerà fino al giorno di Pasqua per poi trasferirsi a Benevento. Lontano da Ferrara, nella sua città, il tecnico conta di trovare le energie mentali e fisiche di cui Dickmann e compagni hanno assoluto bisogno per salire sull’ultimo treno che porta alla salvezza. Senza il presidente Tacopina, impegnato negli Stati Uniti nei panni di avvocato difensore di Trump, la società biancazzurra è rappresentata da Andrea Gazzoli, che a margine della presentazione del torneo Mazza rassicura i tifosi spallini in vista della gara del Vigorito.

"La squadra deve lavorare sodo per sfoderare buone prestazioni, altrimenti i risultati che auspichiamo non possono arrivare – spiega il direttore generale –. Stiamo facendo tutto ciò che è necessario per preparare la gara di Benevento nel migliore dei modi, quindi ritengo che ci siano i presupposti per ottenere un risultato positivo. So che subito dopo ci sarà un’altra partita decisiva col Brescia, ma è meglio concentrarci su una gara per volta".

Neanche il più pessimista dei supporter spallini la scorsa estate avrebbe immaginato che la squadra si sarebbe ritrovata in piena zona retrocessione ad una manciata di giornate dal termine del campionato, però per il dirigente biancazzurro non è ancora il momento di fare processi. "È inutile in questo momento ripensare a tutte le cose che non hanno funzionato dall’inizio della stagione – continua –. Ripeto, concentriamoci sul Benevento, col quale è troppo importante centrare un risultato positivo. Per effettuare analisi e ragionamenti di altro tipo poi ci sarà tempo. Morale a terra? Capisco che subito dopo le varie partite negative in casa Spal ci sia tanta tristezza e delusione per i risultati che non arrivano, ma dobbiamo prendere esempio dai nostri tifosi che nonostante tutto ogni gara riescono a caricarsi e sostenerci in maniera eccezionale. Quindi non ci resta che guardare avanti, con freddezza ed entusiasmo".

Stefano Manfredini