Spal, tra mercato (bloccato) e sogno serie B

Il caos che sta coinvolgendo serie B e C produce i propri effetti pure sul mercato. Diverse società – a partire dalla Spal – non sanno nemmeno con certezza in quale categoria giocheranno. Per non parlare della programmazione dei campionati, destinati ad iniziare con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto previsto, una situazione che sta inducendo i club a prendere tempo per sulle varie operazioni. Basti pensare che nelle prime tre settimane di operazioni, la società di via Copparo ha ingaggiato un solo giocatore (Mirco Antenucci, peraltro trattando soltanto con il diretto interessato). Anche in uscita finora è stata concretizzata una sola trattativa, la cessione in prestito alla Juve Stabia di Demba Thiam definita proprio ieri. La Spal contava di riuscire a collocare in tempi brevi pure Niccolò Zanellato, fuori dal progetto di mister Di Carlo e nemmeno partito per il ritiro di Mezzana.

Il centrocampista aveva ricevuto un interessamento del Lecco, che in questo momento però non è nemmeno sicuro di partecipare ad un campionato professionistico. Si cercano acquirenti per l’ex Milan, ma il rischio di faticare a trovargli una sistemazione è significativo. Per fortuna ci sono anche atleti spallini a cui non mancano le richieste. Per esempio Fabio Maistro, per il quale la Sampdoria ha piazzato uno scatto forse decisivo. I tempi per la fumata bianca non sono ancora maturi, però dopo una fase di stallo i blucerchiati hanno ripreso la pole position per assicurarsi il suo cartellino, ambito pure da Empoli e Cremonese. Occorrono tempi più lunghi invece per Matteo Prati e Andrea La Mantia, per i quali il direttore tecnico Fusco è al lavoro per ottenere il massimo delle risorse possibili, da reinvestire sul mercato.

In entrata invece restano congelate le operazioni che riguardano gli svincolati ex Pordenone Matteo Bruscagin e Marco Pinato. Intanto, ieri lo Spezia ha annunciato l’arrivo del direttore generale Andrea Gazzoli che alla Spal sarà sostituito dall’ex Trento Corrado Di Taranto. Infine, sul fronte ripescaggio, la data da cerchiare sul calendario è quella del Consiglio federale della Figc di lunedì prossimo. Nel frattempo, è interessante osservare quello che accade a Perugia, dove in questi giorni è previsto il sopralluogo della Commissione criteri infrastrutturali della Covisoc. Si tratta di una visita di routine, che dovrebbe riguardare tutti gli stadi delle società che hanno presentato la domanda di ripescaggio. Come detto, toccherà però al Consiglio federale analizzare nel dettaglio le domande dei club e stilare l’attesissima graduatoria. Tra i tifosi spallini, sono in pochi a credere per davvero nel ripescaggio, ma lunedì prossimo gli scenari potrebbero cambiare nuovamente.

Stefano Manfredini