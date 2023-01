Spal, tre acquisti la prossima settimana

Sono giorni di trattative intense per la Spal, che chiuderà però le prime due settimane di mercato di riparazione senza operazioni in entrata. Mister De Rossi però ha ottenuto ampie rassicurazioni dalla dirigenza spallina, che gli metterà a disposizione una serie di giocatori la prossima settimana. Potrebbero essere almeno tre gli acquisti del club biancazzurro prima della prossima gara casalinga contro l’Ascoli. Innanzitutto il secondo portiere Marco Festa, che arriverà in prestito dal Pordenone attraverso uno scambio con Demba Thiam. I pezzi grossi in dirittura d’arrivo invece sono Marcel Buchel, centrocampista centrale dell’Ascoli che dalla Spal dovrebbe ottenere in cambio Federico Proia, e Giannis Fetfatzidis, trequartista greco in forza all’Al-Sailiya. Per tutte queste operazioni ormai il direttore tecnico Lupo ha raggiunto un’intesa di massima coi giocatori e le società di appartenenza, quindi la tripla fumata bianca sembra più che probabile. È definitivamente saltata invece la trattativa per Luca Fiordilino del Venezia, con l’agente del centrocampista Accardi che a Tuttomercatoweb ha confessato che i due club non hanno trovato l’accordo per il trasferimento del suo assistito a Ferrara.

Restando al mercato in entrata, il dt Lupo e i suoi collaboratori lavorano per ingaggiare anche un altro trequartista. L’obiettivo principale resta Soufiane Bidaoui, per il quale la Spal non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Rispetto alle altre trattative, quella per il marocchino si presenta però particolarmente complicata sotto il profilo economico. Si tratta comunque di una pista percorribile, col club biancazzurro che ci proverà fino all’ultima settimana di mercato. In uscita invece si registrano un paio di voci che alimentano la preoccupazione della tifoseria spallina.

Una di queste – l’assalto dello Spezia per Lorenzo Dickmann – però è da considerarsi priva di consistenza. Il laterale destro milanese è un punto fermo della squadra di De Rossi e resterà a Ferrara fino al termine della stagione. Un discorso più complesso riguarda Andrea La Mantia, che da qualche settimana è finito nel mirino di Ascoli, Reggina e soprattutto Pisa. La società nerazzurra adesso è quella che fa più sul serio per l’ex attaccante dell’Empoli, senza dubbio rinfrancato dall’interessamento di squadre che puntano alla promozione in serie A. A questo punto la palla passa al presidente Tacopina e soprattutto a DDR, che dovrà decidere se rimettere o meno La Mantia al centro del proprio progetto tecnico. A questo proposito, sarà molto interessante ascoltare le parole dell’allenatore alla vigilia della gara con la Reggina e soprattutto verificare se domani al Granillo il numero 9 sarà al centro dell’attacco oppure si accomoderà in panchina.

Stefano Manfredini