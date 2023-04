Spal, tre punti per tenere accesa la fiammella

di Stefano Manfredini

Mai come oggi contano solo i tre punti. Non importa come, ma per continuare a tenere accesa la fiammella della speranza la Spal non può prescindere da una vittoria al Mazza contro la Ternana che sarebbe ossigeno puro in vista degli scontri diretti successivi contro Benevento e Brescia. Nel giro di due settimane, questo trittico rappresenta il primo spartiacque del rush finale della squadra di Oddo. Già, perché senza una decisa inversione di tendenza – sotto forma di 6-7 punti – Dickmann e compagni saranno inevitabilmente destinati alla retrocessione in serie C. Ma al momento la classifica – nonostante l’ultima posizione – tiene più che mai in vita la Spal, che ha il dovere di continuare a crederci. Esattamente come i ragazzi della curva Ovest, che nei giorni scorsi hanno incontrato la squadra e ieri l’hanno ulteriormente spronata attraverso il seguente comunicato: "Quando entrerete in campo insceneremo l’ennesima coreografia casalinga. Ci sarà uno striscione che recita: ’Una passione che da più di un secolo si tramanda di padre in figlio, merita il coraggio del leone, non la paura del coniglio. Combattete. Contemporaneamente alzeremo una figura che evoca questa tradizione e tutta la nostra passione. A guardarvi ci saranno anche 2.500 ragazzini del settore giovanile. Sarete di fronte a un bivio, è tutto nelle vostre mani. Il nostro sostegno l’avrete ancora una volta, meritatelo". Mister Oddo è consapevole di giocarsi tantissimo, così dopo aver portato la squadra in ritiro il tecnico pescarese confida in una prova d’orgoglio contro le Fere. La Spal dovrebbe scendere in campo col 4-3-2-1, con Dalle Mura al centro della difesa assieme a Meccariello, Celia favorito su Tripaldelli sulla sinistra e Murgia, Zanellato e Contiliano che si giocano due maglie in una linea mediana che ha in Prati il punto di riferimento. Sulla trequarti, in attesa del rientro a pieno regime di Nainggolan – che almeno inizialmente partirà dalla panchina – dovrebbe esserci spazio per Fetfatzidis e Maistro alle spalle di La Mantia (o Moncini). La Ternana non è più invischiata nella lotta per non retrocedere, ma mister Lucarelli ha alzato l’asticella sognando un posto in zona playoff. Il popolo rossoverde ci crede, tanto che oggi saranno oltre mille i tifosi delle Fere. La Ternana ha un organico all’altezza delle ambizioni della propria società.