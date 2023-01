Spal, tutti pazzi per il Ninja in biancazzurro

di Stefano Manfredini

Tutti pazzi per Radja Nainggolan. Da quando il Ninja è arrivato a Ferrara, sui social circolano soltanto le sue foto e in città non si parla d’altro. In realtà, era da almeno una settimana che la trattativa per il centrocampista belga calamitava l’attenzione dei tifosi biancazzurri, che ora possono finalmente festeggiare per l’ingaggio del nuovo idolo. Come previsto, ieri mattina Nainggolan ha effettuato le visite mediche di rito e nel pomeriggio ha raggiunto il centro sportivo Gibì Fabbri per svolgere il primo allenamento agli ordini dell’allenatore e amico fraterno Daniele De Rossi. Il Ninja ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 che prevede il rinnovo automatico per la prossima stagione all’avverarsi di determinate condizioni. Quali? La promozione in serie A, naturalmente. E a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate da Joe Tacopina a Forbes, nelle intenzioni dell’avvocato di New York l’acquisto di Nainggolan cambia davvero le prospettive del club di via Copparo. E poco importa se al momento la squadra di De Rossi ha soltanto tre punti di vantaggio su Venezia e Cosenza che occupano l’ultimo posto in classifica.

"Con questo colpo la Spal manda un messaggio preciso – ha assicurato il presidente –. Sappiamo che Radja è unico, e crediamo che con la presenza di De Rossi avrà un’influenza positiva sul nostro spogliatoio. Avere un giocatore di livello mondiale che gioca in serie B è qualcosa di esaltante per tutta la categoria, e soprattutto per la Spal: di sicuro alzerà il livello del gruppo. Voglio vincere i playoff". Difficile dire se sia stata una boutade, oppure se il presidente sia davvero convinto che la presenza del Ninja basti per cambiare volto ad una squadra che finora ha evidenziato grosse lacune. Di certo la zona playoff non è così lontana (otto punti), ma in questo momento l’obiettivo prioritario di Dickmann e compagni deve essere soltanto quello di mettersi cinque formazioni alle spalle e conservare la categoria. Nainggolan ha scelto il numero 44 e sarà già a disposizione di mister De Rossi per il prossimo turno di campionato contro il Bari. Una curiosità: il Ninja debuttò da professionista proprio nel campionato cadetto, a 18 anni appena compiuti con la maglia del Piacenza. In serie B ha giocato 71 partite (sempre in biancorosso) segnando quattro gol. L’ultimo gettone in cadetteria risale a metà gennaio 2010, quindi oltre 13 anni fa. In quella sessione di mercato invernale si trasferì al Cagliari, dove dimostrò di essere un giocatore di categoria superiore per poi affermarsi successivamente nella Roma e nell’Inter. Nainggolan torna quindi nella categoria dove tutto cominciò quando era appena diventato maggiorenne. Sempre in Emilia, ma stavolta con la maglia biancazzurra.