Spal, tutto passa da Nainggolan Il Ninja sempre più un punto fermo

L’impatto al debutto col Bari e la prestazione sfoderata nell’ultimo turno col Como hanno lasciato chiaramente intendere che la salvezza della Spal passerà anche e soprattutto per i piedi di Nainggolan. Il suo ingresso in campo contro i biancorossi aveva rianimato una squadra allo sbando, tornata clamorosamente in partita dopo l’assist al bacio servito a Moncini e il missile che non ha lasciato scampo a Caprile.

Coi lariani invece il pressing del trequartista belga su Canestrelli e il suo tiro in porta hanno generato l’azione che poi ha portato alla rete del provvisorio vantaggio della squadra di Oddo firmato da La Mantia, che non timbrava il cartellino da oltre cinque mesi.

Passata la paura di un ipotetico dietrofront di Radja – che a quanto pare il diretto interessato non ha mai nemmeno preso in considerazione – in seguito all’esonero di De Rossi, ora la Spal si aggrappa al suo talento per conservare la categoria. La buona notizia è che la condizione del Ninja migliora partita dopo partita, anche se è chiaro che a quasi 35 anni debba dosare le energie col bilancino. E magari chiedere il cambio a metà secondo tempo. A proposito, sabato scorso lo ha sostituito Maistro che non è riuscito minimamente a fornire un contributo sufficiente.

In quella posizione sarebbe interessante rivedere Fetfatzidis, che mister Oddo ha tenuto in panchina dall’inizio alla fine. Ma torniamo a Nainggolan, perché lo scacchiere del tecnico pescarese gira proprio intorno a lui. La posizione di Radja sposta il baricentro della Spal, che può disporsi col 3-4-1-2 oppure col 3-5-2. I biancazzurri in realtà possono pure cambiare assetto nel corso della gara, come accaduto col Como quando l’allenatore si è accorto che la squadra si stava allungando troppo. Il Ninja – come del resto le due punte – rappresenta una pedina imprescindibile per Oddo, che a questo punto dovrà decidere su quali centrocampisti puntare per supportare ed esaltare il numero 44.

Sabato scorso la scelta è caduta su Prati e Valzania, che pur senza fare cose straordinarie hanno disputato una partita ordinata e generosa.

Restando in campo dal primo all’ultimo minuto. Sembrerebbe un chiaro indizio sulle intenzioni di Oddo, considerando che le eventuali alternative Murgia e Zanellato non hanno messo piede in campo.

Un attestato di stima enorme per Prati, che a 19 anni appena compiuti si ritrova titolare inamovibile in serie B col secondo allenatore di fila, mentre Valzania è chiamato a cantare e portare la croce dovendo evidentemente limitare le proprie incursioni rispetto a quando agiva sulla trequarti.

In fondo, serve un sacrificio supplementare da parte di tutti, ma la netta sensazione è che la salvezza passerà per i piedi del Ninja.

Stefano Manfredini