Spal, tutto ruota attorno a capitan Esposito

Il mercato biancazzurro gira intorno a Salvatore Esposito, che oggi potrebbe dire sì allo Spezia. Il centrocampista di Castellammare di Stabia in realtà ha già accettato il corteggiamento del club ligure, che però non ha ancora soddisfatto completamente le richieste della Spal. Il nodo continua ad essere legato alla valutazione del playmaker della Nazionale under 21, che gli aquilotti vogliono ingaggiare sborsando non più di 3,5 milioni, bonus compresi. La Spal invece prova a tenere duro, con l’obiettivo di non scendere sotto quota quattro milioni. Dalle parti di via Copparo assicurano che ogni scenario è possibile, mentre in casa Spezia c’è grande ottimismo sulla fumata bianca.

Anzi, mister Gotti spera di averlo già a disposizione all’inizio della prossima settimana. In un senso o nell’altro, quella di oggi è destinata ad essere la giornata decisiva per l’operazione. La cessione di Esposito libererebbe risorse per intervenire sul mercato in maniera significativa. Innanzitutto, assicurandosi il sostituto del numero 5. Non necessariamente un giocatore con le stesse caratteristiche, anzi mister De Rossi ha lasciato intendere che la Spal proseguirà la stagione col 3-4-2-1, quindi in linea mediana non servirebbe per forza un regista puro.

Luca Fiordilino è considerato il giocatore ideale per ricoprire quella posizione, e a quanto pare la società di via Copparo ha raggiunto un accordo di massima col Venezia per tesserarlo. Naturalmente solo dopo l’eventuale partenza di Esposito. Le cessioni della squadra di De Rossi ovviamente non si esauriranno con quella del capitano. Tra i principali indiziati a lasciare Ferrara a gennaio ci sono Niccolò Zanellato, Federico Proia e Mattia Finotto.

I primi due hanno deluso praticamente ogni volta in cui sono stati utilizzati, e ormai DDR li manda in campo col contagocce. Per quanto riguarda la punta trevigiana invece da quando il tecnico ha optato per il cambio di modulo il poco spazio a sua disposizione si è ridotto ai minimi termini e lo scenario più probabile appare la cessione nel mercato di riparazione. La Spal cerca una punta esterna o quantomeno un giocatore in grado di agire tra le linee, creare superiorità numerica e possibilmente segnare qualche gol. Nelle ultime ore è stato accostato ai biancazzurri il nome di Vincenzo Millico, 22enne di proprietà del Torino ma attualmente in prestito al Cagliari. L’esterno d’attacco classe 2000, che in questa stagione ha giocato dal primo minuto una sola volta (sette le presenze complessive in rossoblù), non sarebbe però un obiettivo concreto della squadra di De Rossi che è alla ricerca di giocatori che possano garantire un impatto importante e immediato ad un gruppo che lotta per non retrocedere.

Stefano Manfredini