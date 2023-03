Spal, ultima chiamata: vincere per sperare

Vincere. In qualunque modo, a qualunque costo. È questo l’imperativo che deve animare la Spal in vista del match col Cittadella, che se non è un’ultima spiaggia poco ci manca. Alla fine del campionato mancano ancora 11 giornate, e con 33 punti a disposizione può davvero succedere di tutto. Ma quando si sprofonda all’ultimo posto solitario in classifica con un bilancio di un pareggio e cinque sconfitte nelle ultime sei giornate, il morale finisce sotto i tacchi e serve assolutamente una svolta. Sotto forma di successo contro i granata, che dopo un girone di andata di sofferenza hanno cambiato marcia in maniera sorprendente. E avanti di questo passo non dovrebbero avere grossi problemi a tagliare il traguardo salvezza compiendo l’ennesima impresa.

Per rendersi conto del percorso che sta effettuando il Cittadella basta dare un’occhiata alla classifica dopo il giro di boa, che vede la squadra di Gorini in quarta posizione con 15 punti all’attivo. Frutto di quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta in otto giornate. Davvero tanta roba per un gruppo apparentemente modesto, che fa dell’organizzazione la propria prerogativa. La speranza è che il Cittadella non arrivi a Ferrara particolarmente affamato, ma come ha sottolineato mister Oddo in conferenza stampa la Spal deve uscire dal tunnel con le proprie forze. E in questo senso, non si può prescindere dai tre punti col Citta, per poi affrontare lo scontro diretto di Cosenza con maggiore autostima ed entusiasmo.

Il tecnico pescarese non scopre le carte, lasciando un grande punto interrogativo intorno all’assetto tattico che ha intenzione di adottare. Riproporrà l’albero di Natale anche senza Nainggolan oppure tornerà alle due punte con un trequartista alle loro spalle? E soprattutto insisterà sulla difesa a quattro oppure schiererà tre centrali davanti ad Alfonso? L’unico punto di riferimento della retroguardia è Meccariello, che in caso di linea a tre potrebbe essere affiancato da Arena e Dalle Mura. Sulle fasce, a destra scontata la presenza di Dickmann, mentre a sinistra Celia punta a riprendersi il posto ai danni di Tripaldelli. A centrocampo invece il punto fermo è il baby Prati, con Murgia che insidia il posto occupato da Zanellato. La qualità di Fetfatzidis potrebbe fare la differenza tra le linee, ma andranno verificate le condizioni fisiche del greco che non ha i 90 minuti nelle gambe e mercoledì scorso ha giocato titolare. In attacco invece si profila il ritorno del tandem La Mantia-Moncini. La Spal non vince al Mazza da quattro mesi e mezzo, un’emorragia da interrompere assolutamente col Cittadella.

Stefano Manfredini