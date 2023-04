Spal, un pari di rabbia: la C sempre più vicina

La Spal non va oltre il pareggio casalingo con la Ternana, riducendo ai minimi termini le speranze di centrare l’obiettivo salvezza. Non solo direttamente, ma anche attraverso i playout. Mister Oddo gioca d’azzardo, schierando una linea mediana composta dai baby Contiliano e Prati, con Nainggolan che torna in campo dal primo minuto dopo un mese dall’infortunio al polpaccio rimediato nel turno infrasettimanale col Frosinone. Il Ninja non è chiaramente al top della forma, ma il tecnico pescarese preferisce non rinunciare alla sua qualità e personalità in un momento delicato come questo. Il resto della formazione è quella annunciata, con Moncini che vince il ballottaggio con La Mantia agendo come terminale offensivo. Trascinata dal pubblico del Mazza, dove la curva Ovest realizza una coreografia da brividi, la Spal approccia la partita nel migliore dei modi.

E al primo affondo Dickmann e compagni indirizzano la gara sui binari biancazzurri. Dopo nemmeno un minuto, Maistro ruba palla a Cassata che in area gli rifila un pestone. L’arbitro Rutella lascia correre, ma viene richiamato al Var e dopo aver visionato le immagini concede il calcio di rigore, il primo assegnato alla Spal dall’inizio della stagione. Sul dischetto si presenta Moncini, che spiazza Iannarilli firmando il sesto gol in campionato. La Ternana cambia assetto e guadagna progressivamente terreno. Il gol annullato a Coulibaly (sul cross di Partipilo la palla esce dalla linea di fondo) è il primo campanello d’allarme. Nella ripresa, dopo una buona combinazione tra Moncini e Maistro, la Spal sparisce dal campo e si assiste ad un monologo rossoverde.

Le Fere collezionano corner (alla fine saranno addirittura 15) e cominciano un vero e proprio tiro al bersaglio verso la porta difesa da Alfonso. I biancazzurri si salvano con un pizzico di fortuna in paio di circostanze, con Dalle Mura che interviene in maniera provvidenziale a pochi passi dalla porta sguarnita, Sorensen che incorna fuori di un soffio e Alfonso che si supera per respingere d’istinto il colpo di testa sotto misura di Diakité. Per non parlare dei tiri da fuori della squadra di Lucarelli che vengono deviati a pochi centimetri dalla porta.

La Spal è come un pugile che non riesce ad uscire dall’angolo, destinato inevitabilmente a finire al tappeto. E a sei minuti dalla fine il muro biancazzurro crolla sul colpo di testa di Favilli, che svetta su Meccariello correndo ad esultare davanti ai quasi 1.100 tifosi delle Fere. In pieno recupero poi Diakité sfiora addirittura il gol del colpaccio. Finisce con la rabbia della tifoseria spallina, che dopo aver accarezzato la vittoria per tutta la partita si ritrova con un punticino che serve davvero a poco. E sul Mazza lo spettro della serie C è sempre più incombente. Stefano Manfredini