Spal, un punticino che non inverte la rotta

Inizia con un pareggio che serve davvero a poco l’avventura di mister Oddo sulla panchina della Spal. Lo scontro diretto col Como finisce 1-1, coi biancazzurri che passano subito in vantaggio con La Mantia illudendo gli oltre 7mila del Mazza, e la squadra di Longo che pareggia i conti prima dell’intervallo con Gabrielloni. E adesso Dickmann e compagni – che in casa non vincono da quattro mesi – sono addirittura penultimi in classifica a braccetto col Brescia, ko nell’altro incrocio tra pericolanti sul campo del Benevento.

La prima Spal di Oddo scende in campo col 3-4-1-2, con Nainggolan sulla trequarti alle spalle di La Mantia e Moncini, che non giocavano in coppia dal primo minuto da due mesi e mezzo. A centrocampo invece tocca a Valzania affiancare Prati, una linea mediana di qualità chiamata però anche a proteggere la difesa a tre. L’approccio dei biancazzurri sorprende il Como, che va sotto alla prima occasione. Nainggolan va in pressing su Canestrelli, gli ruba palla e va al tiro che viene respinto da Gomis. La Mantia però si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, e dopo oltre cinque mesi di astinenza gonfia la rete portando in vantaggio la Spal. La squadra di Oddo non si accontenta e dopo un paio di minuti va ad un passo dal raddoppio: il tiro-cross di Nainggolan viene ‘spizzato’ di testa da La Mantia, ma Gomis si allunga deviando in corner. La Spal insiste, però il tiro di Prati da posizione invitante è troppo debole per impensierire il portiere senegalese.

Dopo mezz’ora di monologo biancazzurro, il Como esce dal guscio rendendosi pericoloso con un gran tiro dal limite dell’area dell’ex Bellemo sul quale Alfonso deve superarsi per negare ai lariani il pareggio, che arriva comunque una decina di minuti più tardi.

Il cross dalla destra di Cutrone trova infatti la deviazione vincente di Gabrielloni, che anticipa Peda (non esente da colpe nella circostanza) e riporta il match in equilibrio. La Spal va in confusione, e l’ultima fase di primo tempo è all’insegna della sofferenza, ma le squadre vanno al riposo sull’1-1. La ripresa si apre con un tentativo di Binks sul primo palo che non sorprende Alfonso. Il ritmo cala sensibilmente e le occasioni latitano: la migliore per i padroni di casa è un calcio di punizione di Nainggolan, il cui destro a giro indirizzato nell’angolino basso trova una grande risposta di Gomis. Di fatto nel secondo tempo è l’unica chance per la Spal, che anzi rischia grosso sull’asse Parigini-Da Riva, con l’ex di turno che ha a disposizione un rigore in movimento ma lo spreca calciando malamente.

L’unica buona notizia è che i biancazzurri muovono la classifica strappando un punticino dopo tre sconfitte di fila, ma la luce in fondo al tunnel ancora non si vede.

Stefano Manfredini