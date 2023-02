Spal, una corsa che si complica con il calendario

di Mauro Malaguti E adesso la classifica della Spal si è fatta davvero pesante e preoccupante. Il pareggino col Como nel giorno del debutto in panchina di Massimo Oddo, combinato con le vittorie di Perugia, Benevento e Cittadella, aggrava la posizione dei biancazzurri proprio alla vigilia del doppio impegno con le prime due, a Marassi col Genoa di Gilardino e poi al "Mazza" contro la capolista Frosinone. Un bel guaio: mai così in basso in classifica, il rischio è rimanere staccati sul fondo tra centottanta minuti. Servirà una impresa sotto forma di successo in uno dei due testacoda per evitare il peggio. Il vero dramma della Spal è che non riesce a vincere proprio mai. Solo il Brescia ha fatto peggio di recente: delle ultime 19, un girone intero, ne ha portata a casa appena una, e contro chi? Ovviamente contro la Spal, che dal canto suo dopo il 5-0 al Cosenza ha rimediato con De Rossi solo due successi di prestigio a Parma e Reggio Calabria. A Genova toccherà a Massimo Oddo tentare una replica di quei colpacci. Tre allenatori, con 14 persone di staff a carico della Spal, certificano gli errori di una stagione sballata da principio con la...