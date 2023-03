Spal, una domenica di passione a Cosenza

Domenica di passione, oggi al "Marulla", e ben prima del tempo. A dieci giornate dalla fine, Cosenza e Spal si contendono una bella fetta di serie B, e c’è da credere che entrambe vorranno vincere. In caso contrario, i calabresi di Viali rischiano di rimanere staccati in fondo, mentre ai biancazzurri di Oddo potrebbe anche star bene il punto, a patto di averne prima cercati tre. I risultati di ieri dicono che con un colpaccio il balzo in avanti alla vigilia del duro viaggio a Bolzano sarebbe enorme, e spezzerebbe la mancanza di due vittorie consecutive che perdura da due anni e mezzo. La Spal purtroppo arriva a questo appuntamento capitale avendo perso dopo Nainggolan, Valzania e Varnier altre due pedine: Prati e Celia restano a Ferrara causa influenza. Soprattutto a centrocampo la Spal avrà poche soluzioni, con tre assenze che toccano tre titolari.

Anche per questo è verosimile che Oddo ripeta il 4-2-3-1 del successo sul Cittadella, che gli permetterebbe di impiegare due mediani soltanto in Zanellato e Murgia. A dire il vero, potrebbe anche mettersi a specchio con l’albero di natale del Cosenza, utilizzando gli stessi uomini e solo arretrando uno tra Tunjov e Maistro come terzo centrocampista, per un aggiustamento possibile anche in corsa. Ma quel che più salta agli occhi è che se nel reparto ci sarà un problema in partita, Oddo avrà solo il veterano Zuculini e il 2004 Contiliano, e dovrà inserire una punta e arretrare un trequartista. E anche come terzino sinistro, non c’è alternativa a Tripaldelli, mentre in difesa centrale e attacco ci sono più soluzioni. Al di là di tattica e tecnica, quella di oggi è la classica partita in cui bisogna gettare il cuore nella contesa e lottare come non ci fosse un domani. Il Cosenza ha tenuto un passo non dissimile dalla Spal, con le stesse sei vittorie e solo una sconfitta in più. Dimenticarsi il 5-0 dell’andata: ora è un’altra squadra, nel senso che a gennaio ha modificato sensibilmente il suo organico puntando soprattutto a inserire giocatori rapidi da sfruttare tra le linee. Sono così giunti dal Bari Marras e dall’Atalanta Cortinovis, oltre a Mauro Zarate, che però si è subito infortunato. Al posto di Larrivey il centravanti è Nasti, 2003 milanista. Non uno squadrone, ma di certo una formazione diversa e più qualitativa rispetto al girone di andata. La Spal deve confidare che Maistro e Fetfatzidis siano in grado di ripetere anche lontano da casa la prova maiuscola offerta col Cittadella, e che Tunjov trovi finalmente qualcuno dei colpi che il suo sinistro lascia a sprazzi intuire. Snodo fondamentale, dunque: la Spal imboccherà la buona strada?

Mauro Malaguti