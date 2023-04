Spal, una maglia per Tripaldelli e Dalle Mura

di Stefano Manfredini

Nelle ultime tre giornate di campionato, quelle che hanno permesso alla Spal di restare a galla quando ormai le speranze di giocarsela fino alla fine erano ridotte ai minimi termini, mister Oddo ha compiuto scelte piuttosto chiare. Per esempio riportando La Mantia al fianco di Moncini in attacco ed escludendo Fetfatzidis. Ma non è tutto, perché Contiliano è diventato a tutti gli effetti un punto fermo del centrocampo, rivoluzionando le gerarchie che fino a qualche settimana prima premiavano Murgia e Zanellato.

Si tratta di decisioni nette e coraggiose, che hanno – seppur parzialmente – prodotto i frutti sperati. Il problema è che – specialmente da quando è stata introdotta la possibilità di effettuare cinque sostituzioni – nessuna squadra può prescindere dal contributo delle seconde linee. Nemmeno la Spal, che dalla panchina sta ottenendo davvero le briciole. I cambi spesso e volentieri sono dettati dai titolari, che a metà della ripresa alzano bandiera bianca. La condizione fisica non è eccellente, ma in ogni caso non si può pretendere che un giocatore come Nainggolan riesca a mantenere certi ritmi per 90 minuti. Tradotto: le sostituzioni vengono effettuate per necessità e non certo per provare a cambiare il corso di una partita. Nei prossimi 360 minuti però la Spal avrà bisogno di tutti, dai titolarissimi ai panchinari fissi. Proprio così, perché già domenica prossima il tecnico pescarese dovrà modificare la formazione di partenza a causa di squalifiche e infortuni. E con diversi giocatori acciaccati e diffidati è prevedibile che nelle ultime quattro giornate l’allenatore sia costretto a ricorrere alle seconde linee più di quanto abbia fatto finora. Due giocatori che a Modena hanno risposto presente e potrebbero essere confermati col Grifo sono Tripaldelli e Dalle Mura.

Il terzino sinistro non veniva utilizzato dalla sciagurata prestazione di Cosenza, ma al Braglia ha giocato una gara attenta e senza sbavature e nelle prossime partite si giocherà il posto con Celia. Il centrale mancino invece ha preso il posto di Arena in un momento molto complicato del derby, e con tutta probabilità domenica prossima mister Oddo gli consegnerà per la seconda volta nella sua gestione (era accaduto solo con la Ternana) la maglia da titolare. Le altre riserve su cui la Spal deve puntare? Ultimamente Fiordaliso viene spesso gettato nella mischia, e chissà che l’allenatore non stia meditando di proporlo al centro della difesa assieme a Dalle Mura.

Il candidato principale è Peda, che però negli ultimi due mesi praticamente è uscito dalle rotazioni. In linea mediana di fatto Zanellato e soprattutto Murgia non vengono proposti da una manciata di partite, e non sembrano davvero rappresentare alternative credibili a Contiliano e Prati. Sulla trequarti, Tunjov e Fetfatzidis non hanno mai convinto fino in fondo. E pure in attacco di fatto sono stati bocciati i vari Rabbi, Rauti e soprattutto Rossi. Nelle prossime quattro partite – e magari anche ai playout – però il minutaggio delle riserve aumenterà inevitabilmente: nel bene o nel male, la salvezza della Spal passerà anche da loro.