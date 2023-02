Spal under 18 sconfitta dall’Inter

L’Inter espugna il centro sportivo Gibì Fabbri conquistando lo scontro al vertice del campionato under 18. È una sconfitta che brucia – la seconda di fila dopo quella sul campo dell’Hellas Verona – quella della Spal, che oltre alla gara coi nerazzurri perde pure la vetta della classifica. Già, perché lo 0-2 maturato in via Copparo permette all’Inter di sorpassare la squadra di Pedriali balzando a +1 sui biancazzurri. Ora la graduatoria vede l’Inter a quota 37 punti, la Spal a 36, il Milan a 30 e l’Hellas Verona a 29. Considerando che accedono alla fase finale del campionato nazionale le prime due di ogni girone, i biancazzurri restano più che mai in linea con l’obiettivo stagionale.