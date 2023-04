Spal, urlo strozzato: il Brescia la raggiunge

Due volte in vantaggio e altrettante raggiunta. Alla Spal non basta la doppietta di Maistro per battere il Brescia davanti ai quasi 11mila spettatori del Mazza, che tornano a casa col sapore amaro dell’occasione gettata al vento. I biancazzurri si portano a -1 dal Perugia – ko a Marassi contro il Genoa – ma non riescono a compiere un sorpasso che sembrava a portata di mano. Dickmann e compagni quindi rimangono in terzultima posizione a +1 sulle Rondinelle e -4 dalla salvezza diretta. Nessuna sorpresa nella formazione della Spal, che scende in campo con l’assetto e gli interpreti di Benevento. A centrocampo c’è nuovamente spazio per Contiliano, Prati e Maistro, con Nainggolan schierato tra le linee alle spalle di La Mantia e Moncini.

La partenza della squadra di Oddo è impressionante, e dopo 37 secondi sblocca il risultato facendo esplodere il popolo biancazzurro. Il traversone di Nainggolan finisce dalle parti di La Mantia che salta di testa contrastato da un avversario. La palla però finisce sui piedi di Maistro, che controlla aggirando Karacic e conclude all’incrocio dei pali. Per l’ennesima volta però la gioia del vantaggio dura poco, per la precisione 10 minuti. Il cross dalla destra di Bisoli infatti pesca la testa di Ayé, che svetta su Arena e pareggia i conti. Tutto da rifare per la Spal, che balla una manciata di minuti dopo sul colpo di testa di Bisoli, sul quale Alfonso non si fa sorprendere deviando in corner. È il momento migliore del Brescia, che va ad un passo dal vantaggio con una conclusione a botta sicura di Rodriguez sulla quale Alfonso si oppone in maniera superlativa. La reazione dei biancazzurri è affidata a Maistro, che prima serve un assist a Celia che non viene sfruttato a dovere, e poi ci prova da fuori trovando una deviazione. La grande occasione della Spal arriva prima dell’intervallo: sugli sviluppi di un calcio del solito Maistro, l’incornata di Moncini colpisce la traversa e poi cade sulla riga strozzando in gola l’urlo del Mazza.

Maistro si mette in proprio anche nella prima azione della ripresa, sfiorando il bersaglio con un bel destro a giro. Sull’altro fronte però il Brescia non rinuncia ad attaccare: Jallow testa i riflessi di Alfonso con una botta dal limite, poi il portiere spallino sventa una minaccia molto più seria (palla sanguinosa persa da Prati e ripartenza delle Rondinelle tre contro due) opponendosi ad tiro di Rodriguez. Improvvisamente però la Spal torna in vantaggio: il cross di Contiliano dalla sinistra finisce sulla testa di Maistro, che gonfia la rete sotto la curva Ovest. Vittoria in cassaforte? Neanche per sogno, perché sei minuti dopo Maistro perde banalmente palla innescando la ripartenza del Brescia, poi Olzer supera Celia nell’uno contro uno e batte Alfonso (non perfetto nella circostanza) in diagonale. La Spal è viva e la lotta per non retrocedere più aperta che mai, ma il margine di errore è sempre più ridotto.

Stefano Manfredini