Spal verso il tandem Fusco-Baldini Ma Tacopina prende ancora tempo

di Stefano Manfredini

Per la panchina della Spal, la candidatura di Francesco Baldini è sempre più forte. Come è noto, l’ex allenatore del Vicenza ha già incontrato il presidente Tacopina che però gli ha comunicato che nessuna decisione verrà presa prima della nomina del direttore sportivo. In realtà, su questo fronte non ci sono dubbi: l’incarico a Filippo Fusco non è ancora stato ufficializzato ma toccherà sicuramente al dirigente napoletano coordinare l’area tecnica biancazzurra. E a quanto pare, il profilo di Baldini è più che mai gradito a Fusco, che sta valutando diverse opzioni ma alla fine potrebbe puntare sul tecnico toscano. Resta in pista Massimo Pedriali, che sogna la panchina della prima squadra ma al momento sembra più vicino a quella della Primavera. L’artefice dei due scudetti della Spal under 18 in questo caso continuerebbe a guidare il gruppo che ha trascinato alla conquista del tricolore, ma in caso di chiamata in serie C non si tirerebbe certo indietro. Come detto però il favorito è Baldini, che presto quindi potrebbe diventare il nuovo allenatore della Spal. Nessuna novità invece su Attilio Tesser, che dopo essere stato contattato dal club biancazzurro lo scorso weekend non ha più ricevuto notizie.

Molto probabilmente quindi la Spal ha deciso di prendere una strada diversa, puntando su un tecnico meno blasonato ma più abituato a lavorare coi giovani. Nel frattempo, cominciano a circolare alcune indiscrezioni pure su eventuali collaboratori del direttore sportivo Fusco. In maniera particolare, sembra forte la candidatura di Emanuele Righi che potrebbe diventare una sorta di braccio destro del responsabile dell’area tecnica. Nella propria vita, Righi – bolognese classe 1975 – ha fatto un po’ di tutto, dal conduttore radiofonico all’allenatore nei dilettanti. E poi il direttore sportivo, tra le altre del Giugliano e del Mantova. Oltre a fare il capo scouting dell’Hellas Verona, dove ha lavorato proprio con Fusco. Nell’ultima stagione Righi ha condotto il mercato dell’Imolese, ma l’esperienza è durata soltanto una manciata di mesi. Le prime reazioni dei tifosi spallini di fronte alle prime possibili mosse della società di via Copparo non sono esattamente all’insegna dell’entusiasmo, però c’è da scommettere che il presidente Tacopina abbia intenzione di tirare dritto per la propria strada. Nei prossimi giorni ne sapremo di più, con le nomine di direttore sportivo e allenatore destinate ad arrivare una di seguito all’altra.