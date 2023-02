Spal, vigilia di tensione: ma servono tre punti

Chi pensava che la fine della sessione invernale di mercato permettesse di concentrarsi esclusivamente sul calcio giocato fino al termine della stagione si è sbagliato di grosso. Già, perché oggi si gioca Spal-Bari, ma da ieri pomeriggio l’attenzione dei tifosi biancazzurri è rivolta quasi totalmente allo scontro a distanza tra mister De Rossi e il direttore tecnico Lupo, di cui parliamo nella pagina seguente. Le parole pronunciate dall’allenatore nei confronti del responsabile dell’area tecnica hanno fatto rumore, e ora sono in molti a chiedersi se quello che è accaduto possa avere delle ripercussioni su una squadra che – non dimentichiamolo – si ritrova con soli tre punti di vantaggio sull’ultimo posto in classifica. A prescindere dalle opinioni personali, le osservazioni di DDR sul mercato condotto dalla dirigenza hanno spiazzato i supporters spallini. Ora la palla passa a Dickmann e compagni, che contro il Bari inseguono una vittoria che in casa manca addirittura da tre mesi e mezzo. Inutile dire che tutti a Ferrara aspettano di vedere all’opera Nainggolan (nella foto col ds Lupo), il colpaccio messo a segno negli ultimi giorni di mercato che De Rossi medita di gettare subito nella mischia.

Nessuno è in grado di ipotizzare quanti minuti abbia nelle gambe il Ninja (non gioca una partita da metà ottobre), ma probabilmente la sua presenza basterebbe per scatenare l’entusiasmo del pubblico e intimidire gli avversari. È possibile una staffetta tra lui e Fetfatzidis, il cui ingresso in campo contro il Cagliari è stato incoraggiante. Sulla trequarti Nainggolan potrebbe affiancare Valzania, alle spalle di uno tra Moncini e La Mantia. Il resto della formazione potrebbe ricalcare quella dell’ultimo turno di campionato. Il Bari ha nove punti più della Spal, veleggia in zona playoff dall’inizio del campionato ma attraversa il primo momento di appannamento. Da Santo Stefano a oggi infatti i biancorossi hanno rimediato tre sconfitte in quattro giornate che hanno fatto storcere il naso ad una tifoseria che sogna la doppia promozione dalla serie C alla A. Mister Mignani getta acqua sul fuoco, puntando forte su bomber Cheddira, capocannoniere del campionato. Tra gli ex di turno dovrebbe giocare dal primo minuto solo Vicari, ma a gara in corso attenzione ad Esposito ed Antenucci, quest’ultimo a segno all’andata.

Stefano Manfredini