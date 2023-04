’Spal....le Larghe’ per l’integrazione Il progetto con i piccoli atleti

Una delegazione biancazzurra guidata dal direttore generale Gazzoli e dal difensore Varnier e accompagnata dall’assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche familiari Kusiak mercoledì scorso ha fatto visita ai piccoli atleti del progetto ‘Spal...le Larghe’, protagonisti dell’attività di calcio integrato sui campi di Casa Spal. La speciale iniziativa, organizzata da Accademia Spal in collaborazione con l’Unità Operativa Integrazione Scolastica del Comune, mira a contribuire allo sviluppo fisico e personale dei bambini con disabilità attraverso il gioco del calcio e del loro inserimento in un ambiente che è di tutti, quello sportivo. ‘Spal...le Larghe’ coinvolge un gruppo di 20 bambine e bambini di età compresa tra 5 e i 13 anni, seguiti da uno staff biancazzurro qualificato e dalla comprovata esperienza nel campo della disabilità, coadiuvato dagli insegnanti dell’Unità Operativa integrazione del Comune di Ferrara, per facilitare il coinvolgimento e le relazioni con le scuole e le famiglie del territorio. "Un’iniziativa speciale svolta in un contesto a noi particolarmente caro – commenta il direttore generale della Spal Andrea Gazzoli –, il cuore del nostro settore giovanile". Applaude all’iniziativa anche Dorota Kusiak: "La sinergia tra Accademia Spal e Unità Operativa Integrazione del Comune di Ferrara rappresenta un importante valore operativo che consentirà a tutti di raggiungere il migliore risultato possibile nell’ambito dell’inclusione sociale. Il progetto Spal...le Larghe costituisce infatti un’importante opportunità e si inserisce come parte integrante dei progetti di vita degli alunni".