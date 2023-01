Spallini in prestito tra alti e bassi Nador è quello che trova più spazio

Oltre ai giocatori della squadra di De Rossi, la Spal controlla i cartellini di oltre una dozzina di atleti che la scorsa estate ha ceduto in prestito con l’obiettivo di farli crescere e maturare in vista di un eventuale ritorno alla base a fine stagione.

Si tratta di ragazzi di età compresa tra i 19 e i 22 anni, che salvo poche eccezioni stanno faticando a farsi largo nel calcio dei grandi e nei campionati professionistici.

Il giocatore che sta effettuando il percorso più interessante è Steven Nador, classe 2002 di origine togolese in forza al Montevarchi.

È arrivato in Toscana da difensore centrale, per poi essere trasformato in mediano.

A volte è stato impiegato pure nel vecchio ruolo, ma è nella zona nevralgica del campo che sta sfoderando le prestazioni più positive.

Con 19 presenze in serie C e due in Coppa, Nador si sta ritagliando un ruolo da protagonista in una squadra che lotta per non retrocedere.

Ludovico D’Orazio ha collezionato un numero analogo di gettoni (19, con due gol all’attivo tra serie C e Coppa), ma nella Feralpi Salò non può considerarsi un titolare.

Alla prima esperienza da professionista, il 19enne Alessandro Orfei ha giocato 14 partite in serie C realizzando un gol con la maglia della Fidelis Andria. È positivo anche il bilancio di Luca Mihai, centrocampista romeno classe 2003 che ha già giocato 16 gare ufficiali nel Trento (serie C).

Ha la stessa età il terzino sinistro Matteo Borsoi, che nella Vis Pesaro (serie C) ha collezionato 14 gettoni. Ha toccato quota 10 presenze Jionathan Campagna, esterno offensivo in prestito alla Torres (serie C).

Particolare la situazione del messicano Teun Wilke, che la Spal ha ceduto al Cercle Brugge.

Nel massimo campionato belga l’attaccante classe 2002 però ha giocato solo tre spezzoni, finendo poi nel Jong Cercle, una sorta di seconda squadra composta da giovani che disputa la quarta serie, dove Wilke ha segnato ben sette gol in otto partite. Cesare Galeotti, ferrarese purosangue classe 2002, è in prestito al Rimini.

In serie C è rimasto a lungo in panchina, ma nelle ultime sei giornate ha giocato titolare: tra campionato e Coppa ha giocato 11 partite.

Più difficile la stagione di Marco Meneghetti al Gubbio (due presenze in serie C).

Infine, risultano non pervenuti o quasi i vari Federico Zanchetta (sei presenze nell’Olbia), Moustapha Yabre (cinque presenze nel Fiorenzuola), Niccolò Bellucci (cinque presenze nell’Alessandria) e Daniel Dumbravanu (nessuna presenza nell’Apoel Nicosia).

s.m.