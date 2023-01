Spettatori al Mazza Biancazzurri al nono posto

Nella classifica degli spettatori del campionato di serie B la Spal si colloca attualmente al nono posto con una media di 8.700 presenze nelle 10 gare disputate al Mazza nel girone di andata. Davvero niente male, se si considera che tutti i club che precedono quello biancazzurro in questa speciale graduatoria stanno disputando un campionato decisamente migliore rispetto a quello della squadra di De Rossi. Fanno registrare numeri da record Bari, Genoa e Palermo, che compongono un podio straordinario per le tifoserie di cadetteria. Al San Nicola gli spettatori sono mediamente 27.700, al Ferraris 23.800 e al Barbera 18.200. Superano le 10mila presenze anche Cagliari (12.800) e Reggina (12.300), mentre gravitano tra i 9mila e i 10mila spettatori Frosinone (9.800), Modena (9.300) e Parma (9.100). La squadra che può contare su meno tifosi in assoluto è il Cittadella (3mila), una società abituata ad essere il fanalino di questa speciale classifica. Sono pochissimi anche i supporters del Venezia (3.700), mentre la matricola Sudtirol (4.100) quantomeno riesce a superare il tetto delle 4mila presenze. Tornando alla Spal, il record stagionale di spettatori – del girone di andata, ma destinato probabilmente a restare tale – si è registrato in occasione della gara col Genoa (12.200). Quella col Grifone è stata l’unica partita in cui è stata sfondata quota 10mila, anche se il pubblico del Mazza ci è andato davvero vicino anche nelle gare contro Venezia (9.800) e Modena (9.400). Sono state sfiorate le 9mila presenze infine – anche grazie alla tifoseria ospite – nel match di Santo Stefano contro il Pisa (8.900).