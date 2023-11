Sport e convegni sul tema. Due giornate targate Uisp

Una due giorni di sport e non solo. Un evento che prevede un convegno tematico all’Università di Ferrara, una partita di calcio tra giovani con disabilità, corsa podistica rivolta ai giovani e una camminata ludico motoria. Il tutto nel fine settimana, sabato e domenica prossimi. All’incontro ieri sono intervenuti Andrea Maggi, assessore comunale allo sport, Andrea De Vivo, vicepresidente Uisp di Ferrara, e Amos Basile di Uisp Ferrara. "Una manifestazione composita – ha sottolineato l’assessore Andrea Maggi – che coniuga sport e cultura. Ottima la scelta del convegno, per avviare il dialogo con i giovani studenti della facoltà di scienze motorie di Ferrara. Siamo abituati a parlare di sport come fatto agonistico e competitivo, meno come elemento sociale, stile di vita attivo continuo. Ecco l’importanza di questa manifestazione". Negli interventi successivi Amos Basile e Andrea De Vivo si sono soffermati sui contenuti del programma di ‘Sportiva-mente’. Sabato 25 si parte alle 10 a Palazzo Turchi di Bagno dove si terrà il convegno ‘Sportiva-mente: il corpo, la città, la salute’ in collaborazione con l’Università di Ferrara. Dalle 14 si svolgerà la manifestazione ‘Il calcio in amicizia’, un triangolare di calcio in forma non competitiva organizzato da Polisportiva Putinati in collaborazione con FisdirR Emilia-Romagna e che vedrà la partecipazione delle squadre ferraresi Format Ferrara e Casa e Lavoro e la squadra veneta Sport In Veneto. Si giocherà nel campo dell’asd Pontelagoscuro, per l’occasione la Spal donerà i palloni di gioco. Ultimo appuntamento domenica una camminata ludico motoria sulle distanze di 6 e 10 km. La partenza è prevista alle 9.30.

Mario Tosatti