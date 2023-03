’Sport e generazione Z’ A Cento ne parla Ghiretti

In un mondo che cambia in maniera sempre più rapida, essere pronti alle novità è una caratteristica fondamentale anche nell’universo dello sport. Da una iniziativa della ASD Benedetto 1964, con il patrocinio del Comune di Cento ed il supporto del Rotary Club Cento, nasce l’idea di ospitare il dott. Roberto Ghiretti lunedì alle 18,30 in Sala Zarri, per una conferenza dal titolo: "Lo sport che cambia: discorrendo di generazione Z, modelli di pratica e politiche sociali". Il fulcro del dialogo sarà l’analisi del ruolo della società sportiva oggi, tesa sempre più a diventare un fornitore di servizi educativi rivolti ad una generazione completamente differente da quella di chi, molto spesso, le compagini societarie ha l’onore di guidarle: generazione avvolta dal digitale, dai paradigmi repentinamente variabili, dai continui stimoli nuovi e dalle risposte correlate ad un clic. Con il dottor Ghiretti si parlerà del fenomeno, ma anche del necessario ruolo delle istituzioni, unitamente alle “best practice” individuate nella sua lunga carriera.

Roberto Ghiretti, dottore in Giurisprudenza, ha costruito una lunga carriera di successi da dirigente sportivo nel volley, prima di dedicarsi alla gestione di strutture sportive complesse. Autori di numerosi saggi di successo, è da anni docente presso principali master italiani di sport management e presso l’università degli studi di Parma.

"Ringrazio la Benedetto 1964 per avere dato il via a questo tipo di iniziative. Il ruolo della pubblica amministrazione è anche quello di fornire momenti di formazione e riflessione. Un onore partire con un ospite del calibro di Roberto Ghiretti", il commento del vicesindaco Vito Salatiello. "Ho la fortuna ed il privilegio di conoscere Roberto Ghiretti da oltre 30 anni – spiega il presidente della ’64 Roberto Spera – , un professionista di grande spessore che mi ha aiutato a comprendere il valore dello sport; da lui ho imparato il ruolo fondamentale della società sportiva di base, che offre un servizio di primaria importanza sociale e educativa".