Sport e mondo giovanile Il convegno di Ghiretti

Le associazioni sportive sono la terza agenzia educativa e come tali portano un’enorme responsabilità verso i giovani e verso la società nel suo complesso. Di questo tema e, più in generale, del ruolo dell’attività fisica e delle innumerevoli realtà sportive che operano nel Paese, si è parlato a Cento l’altro pomeriggio nel corso di un affollato incontro promosso da Comune, Benedetto 1964 e Rotary di Cento. Protagonista dell’iniziativa è stato Roberto Ghiretti, una vita ad insegnare e ad organizzare lo sport ad altissimi livelli in vari settori a cominciare dal volley e anche un’esperienza come assessore nello specifico settore. Ad introdurre l’incontro si sono susseguiti al microfono il vicesindaco Vito Salatiello, il presidente del Rotary Giorgio Zoli e il presidente della Benedetto 1964 Roberto Spera.

In prima fila sedevano fra gli altri il sindaco Edoardo Accorsi, Riccardo Fava ad della Baltur, e la presidente della Fondazione CariCento Raffaella Cavicchi. Quella di Ghiretti è stata una lezione ampia e articolata, per molti versi destinata ai giovani in platea, atleti di alcune squadre della Benedetto basket. La storia dello sport, ha ricordato in apertura, è piuttosto recente, visto che per millenni l’attività fisica è stata sinonimo di preparazione alla guerra. Poi, con la nascita della società ginnastica a metà ‘800, ecco la…virata con una nuova consapevolezza e la crescita, costante sia pure non rapidissima, del movimento anche a seguito, per certi versi, della scarsa attenzione, da parte dei legislatori, verso ciò che effettivamente significa lo sport. Che lo sport sia fondamentale per la vita umana è, oggi, assolutamente scontato visto che migliora la condizione psicofisica, sviluppa le relazioni sociali e offre tutta una serie di altri positivi risultati. Si rivela, poi, "un antidoto al disagio, un sostegno alle pari opportunità; in un ambiente sicuro". Tutto ciò in un contesto sociale pericoloso per i giovani che presenta forti criticità, ha ricordato Ghiretti, a causa di alcool, droghe, obesità, anoressia, bullismo. Lo sport combatte tutto questo efficacemente e diffonde socialità, rispetta l’ambiente, suggerisce cura di sé, previene le malattie. Sullo sfondo si profila intanto la necessità di un grande patto sociale - educativo fra famiglie, istituzioni e aziende.

Alberto Lazzarini