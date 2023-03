Sport e solidarietà al palazzo con Giocagin

Torna il Giocagin all’insegna dello ‘sport per tutti’. Nella mattinata di ieri, nella sala dell’Arengo della residenza municipale, è stata presentata la nuova edizione del Giocagin . L’appuntamento è per domenica 12 marzo alle 18 al palazzetto dello sport di Ferrara. All’incontro sono intervenuti Andrea Maggi, assessore comunale allo sport, Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara, Maddalena Mariotti, responsabile evento e Tania Gozzi referente di Ageop. "Fa molto piacere – ha spiegato Maggi – vedere quest’importante evento tornare al palazzetto dello sport, dove si avranno diverse esibizioni di discipline sportive. Un’edizione che s’impreziosisce con la presenza d’importanti associazioni che operano nel sociale con fini nobili".

Le società partecipanti si esibiranno in discipline diverse dalla danza classica alla contemporanea, dalla moderna alla pole dance, dal karate al ju jitsu, e il pattinaggio. "Giocagin è nato alla fine degli anni ’80 – aggiunge Eleonora Banzi – come manifestazione nazionale dell’Uisp capace di raccogliere, in un’unica rassegna, varie attività di sport per tutti che vengono praticate in palestra, da persone di tutte le età. Giocagin è pensata per i bambini, amata dagli sportivi di tutte le età". Al Giocagin saranno presenti le associazioni Ageop (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica) alla quale sarà devoluta una parte del ricavato dell’evento, oltre i ‘pagliacci senza gloria’ associazione di volontariato specializzata in Clownterapia. "In questa edizione – precisa Maddalena Mariotti – possiamo dire di essere tornati ai fasti pre covid. Abbiamo raggiunto l’obiettivo degli oltre 500 atleti iscritti, con la presenza di gruppi storici e numerosi da tutta la provincia di Ferrara e dal vicino bolognese". Le società partecipanti sono Uisp Ferrara (Pieve di Cento), B Family, Polisportiva Doro, Jujitsu, Jazz Lab, Polisportiva Putinati, Gym&Tonic, Club 570, Hip Hop room, Pattinaggio Il Quadrifoglio, Pattinatori Estensi, Skate Roller Bondeno, A-Ritmo, Dinamika e Hip Hop missione Africa. Mario Tosatti