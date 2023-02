Sport Paralimpici, De Vivo delegato

È ferrarese il nuovo delegato della Fisdir Emilia-Romagna, Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. Domenica, infatti, il consiglio nazionale ha delegato Andrea De Vivo, che prende il posto di Alessandro Grande, divenuto presidente della Asd Format. Andrea De Vivo, dottore in scienze motorie, e vicepresidente di Uisp Ferrara, era già referente regionale dell’atletica leggera sotto il mandato di Grande e prende ora il testimone alla guida della Federazione regionale. "Sono orgoglioso di questa opportunità – afferma De Vivo – dobbiamo ringraziare Alessandro per quello che ha fatto in questi anni nella Fisdir e mi ha garantito che continuerà a sostenerci. Il nostro obbiettivo è quello di diffondere la cultura sportiva, del movimento, nelle persone con disabilità intellettivo relazionale e di sensibilizzare la popolazione. Importante sarà anche la formazione di nuovi tecnici in regione".