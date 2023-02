Squadra e staff si allenano con preoccupazione La trasferta di Nardò non è ancora prenotata

Mentre si susseguono le voci sul prosieguo o meno dell’attività agonistica, il gruppo guidato da Spiro Leka si trova a dover preparare la trasferta di Nardò nel bel mezzo di un terremoto societario che rischia di destabilizzare e non poco capitan Campani e compagni. Le sei sconfitte consecutive e il crollo verticale dell’ultimo mese assumono forse contorni diversi se si pensa alla difficile situazione con cui giocatori e staff tecnico sono costretti a fare i conti. La preoccupazione c’è ed è tanta, anche perché la società non si è ancora mossa ufficialmente per organizzare la trasferta di domenica a Lecce contro Nardò, per la quale non risultano ancora prenotati i biglietti. Motivo per cui, col passare delle ore, qualche dubbio sulla partenza della Tassi Group verso la Puglia comincia a farsi largo. Il momento è estremamente delicato e la prosecuzione della stagione è a rischio, al gruppo squadra è stato chiesto di stringere i denti almeno per le prossime 48 ore con la speranza che possa esserci una schiarita all’orizzonte.

Uno scenario che sembrava essere scongiurato a inizio stagione con l’avvento del main sponsor Tassi Group (presentato in pompa magna) e della nuova proprietà, arrivata con l’obiettivo di sistemare i conti e dare nuovo slancio a un progetto che – nelle parole dei protagonisti – avrebbe potuto puntare in alto.

Evidentemente qualcosa è andato storto, ed ora l’ambiente biancazzurro si trova per l’ennesima volta di fronte ad un bivio: i tifosi continuano a insorgere e la pazienza è pressoché finita considerando le difficoltà alle quali la pallacanestro cittadina è andata incontro negli ultimi anni. Non resta che attendere evoluzioni e sperare in un lieto fine.

Jacopo Cavallini