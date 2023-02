Squadra in lacrime "Noi facciamo la nostra parte"

Un successo che ha un sapore ben diverso dagli altri, quello colto ieri sera a Lecce da un’eroica Tassi Group. Le lacrime dei giocatori alla sirena finale sono la fotografia più bella di un gruppo di enormi professionisti, che al termine di una settimana complicatissima ha messo in campo una prova d’orgoglio da applausi. "Il cuore di questi ragazzi è da sottolineare ancora una volta – ha dichiarato nel post gara coach Spiro Leka –, hanno fatto vedere quanto tengono a questa squadra. Poche volte ho visto festeggiamenti di questo tipo, in tanti piangevano, purtroppo non sappiamo ancora come evolverà la situazione, ma un’impresa così rimane nei nostri cuori. Non vogliamo mollare, questa vittoria la dedichiamo a noi stessi, dal 15 agosto lavoriamo e sudiamo in palestra tutti i giorni, siamo in piena corsa salvezza. Speriamo che possa essere una spinta ulteriore a chi si sta impegnando per salvare il basket a Ferrara, i nostri tifosi negli ultimi giorni ci sono stati molto vicini e il loro sostegno lo abbiamo sentito. Noi il nostro dovere lo abbiamo fatto, adesso ripassiamo la palla agli altri, sono contento perché il gruppo ha stretto i denti, tanto di cappello ai miei ragazzi". E chissà proprio che il successo contro Nardò non possa rappresentare la svolta anche fuori dal campo, in una settimana che si preannuncia decisiva per le sorti del basket estense, in un senso o nell’altro. Dietro le quinte si sta lavorando per portare a termine la stagione ma il tempo stringe e l’impressione è che nel giro di 48 ore potremo avere una risposta definitiva sul futuro di questa società. I tifosi restano vicini alla squadra e attendono evoluzioni positive nelle prossime ore, che si preannunciano davvero caldissime.

j.c.