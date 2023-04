Squadra in ritiro da domani a sabato Brescia senza Huard

Tra i sei giocatori squalificati dal giudice sportivo non figura nessuno spallino. È stato invece appiedato per una giornata Huard, il terzino sinistro del Brescia che quindi sabato prossimo non sarà a disposizione di mister Gastaldello in occasione dello scontro diretto contro Dickmann e compagni. Considerando che alla fine del campionato mancano sei giornate e che il tecnico biancazzurro non ha una rosa particolarmente profonda a cui attingere in caso di necessità, vale la pena dare un’occhiata alla situazione disciplinare della Spal. Sulla lista dei diffidati ci sono ben quattro giocatori, tutti ‘titolarissimi’. Si tratta di Alfonso, Arena, Celia e Prati, per i quali quindi alla prossima ammonizione scatterà automaticamente un turno di squalifica. Va tenuta sotto controllo anche la situazione di La Mantia, Meccariello e Nainggolan. I tre giocatori - tutti ammoniti al Vigorito – possono ‘spendere’ un altro cartellino giallo prima di entrare nella lista dei diffidati, quindi per loro la squalifica scatterà con due ulteriori ammonizioni. Nello specifico, La Mantia e Meccariello sono già arrivati a quota otto ‘gialli’ e hanno già scontato un turno di stop, mentre il Ninja – arrivato a Ferrara a gennaio – ha rimediato la terza ammonizione. Il discorso fatto per La Mantia, Meccariello e Nainggolan vale anche per Zanellato (tre), Rabbi (tre) e Murgia (otto), ma a differenza dei primi tre vengono utilizzati con meno continuità. Intanto, ieri pomeriggio la squadra di Oddo è tornata immediatamente al lavoro al centro sportivo Gibì Fabbri. Come prevedibile, questa settimana lo staff tecnico non ha concesso alcun giorno di riposo a Dickmann e compagni, del resto tra una manciata di giorni il calendario proporrà lo scontro diretto col Brescia. Per i biancazzurri quindi si profila un allenamento quotidiano fino al giorno della gara con le Rondinelle, la squadra andrà in ritiro in città da domani a sabato.

BENEVENTO. Dopo le dimissioni di Roberto Stellone, rassegnate al termine della gara persa contro la Spal, il club sannita ha annunciato che il nuovo allenatore sarà Andrea Agostinelli. Per il tecnico 65enne si tratta di un ritorno in una società italiana a 10 anni di distanza dall’ultima volta.

s.m.