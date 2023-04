’Staccati’ più di diecimila biglietti

Difficilmente verrà battuto il record stagionale di 12.250 presenze registrato in occasione del match col Genoa, ma il popolo biancazzurro sta rispondendo presente ed è pronto a trascinare alla vittoria la squadra di Oddo contro il Perugia. Intorno alle 18 di ieri tra abbonati e biglietti venduti si andava verso quota 10.500 spettatori. Ma per assicurarsi un posto sugli spalti del Mazza c’è ancora un po’ di tempo.

Risulta disponibilità in tutti i settori con l’eccezione della curva Ovest (a proposito, gli ultras hanno invitato i supporters ad entrare in anticipo e iniziare a tifare a partire dal riscaldamento), sold out da venerdì sera. Prosegue la speciale offerta che prevede uno sconto del 50% su tutti i biglietti acquistati in fase di prevendita, rispetto al prezzo intero dei tagliandi. Quindi online e nei punti vendita abilitati anche oggi fino al fischio d’inizio si potrà usufruire dello sconto, con biglietti disponibili a partire da 8 euro in curva Est, da 11 euro in gradinata e da 12 euro in tribuna.

Per chi invece resta affezionato ai botteghini del Mazza, non è previsto lo sconto del 50% ma rispetto al solito non ci sarà alcun sovrapprezzo rispetto alla tariffa intera.

Nello specifico, la biglietteria di corso Piave angolo via Ortigara sarà aperta dalle 12,30 alle 17, mentre quella di via Cassoli dalle 13,30 alle 16,15. Verosimilmente, si potrebbe arrivare tra gli 11mila e i 12mila spettatori, una cornice di pubblico all’altezza di una categoria che la Spal ha il dovere di difendere. E che oggi deve assolutamente dare tutto per difendere. Al Mazza va in scena, davvero, la partita della vita per restare in serie B.

s.m.