Stasera l’anticipo Palermo-Modena

Scatta oggi un turno molto importante per la serie B, perché la trentesima giornata arriva prima della sosta e per le varie squadre è fondamentale centrare un risultato positivo per poi ricaricare le pile in vista del rush finale. Si parte stasera alle 20,30 con Palermo-Modena, una partita tra due matricole che sognano di rientrare in gioco per un posto nei playoff. Le gare che interessano la Spal si giocheranno domani, perché a parte quella in programma a Bolzano che coinvolge direttamente Dickmann e compagni, sono in agenda Ascoli-Venezia, Brescia-Genoa, Cittadella-Perugia, Como-Parma, Frosinone-Cosenza, Pisa-Benevento e Reggina-Cagliari. Chiuderà il turno domenica Ternana-Bari. Al Del Duca, l’Ascoli deve tenere a distanza di sicurezza il Venezia. Brescia e Cosenza poi sembrano avere poche possibilità contro le battistrada Genoa e Frosinone, ma in serie B mai dire mai.