Stasera l’anticipo Pisa-Venezia

Scatta stasera alle 20,30 con l’anticipo Pisa-Venezia la venticinquesima giornata di serie B, che come al solito riserva il menù principale per il sabato pomeriggio. All’Arena Garibaldi però si gioca una gara molto importante, innanzitutto per i nerazzurri che dopo aver espugnato Reggio Calabria si sono insediati in zona playoff e ora puntano a recuperare ulteriori posizioni. I lagunari invece sono reduci da due successi consecutivi negli scontri diretti con Benevento e Spal che sono costati le panchine a due campioni del mondo come Cannavaro e De Rossi, e adesso guardano al futuro con più fiducia e serenità. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere però il match più atteso si disputerà domani alle 14 al Vigorito tra il Benevento e il Brescia, rispettivamente penultimo e quartultimo in classifica. Il turno si chiuderà domenica alle 16,15 con Modena-Genoa.