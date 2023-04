Stelle del triathlon protagoniste all’Irondelta

La splendida cornice naturalistica tra terra e acqua offerta dal territorio comacchiese ha fatto da sfondo, ieri, all’ottava edizione dell’Irondelta-Medio di Primavera, organizzato dal Ferrara Triathlon Club con il patrocinio non oneroso del Comune di Comacchio, svoltosi a Lido delle Nazioni. Una bella giornata di sport, baciata dal sole, che ha visto la partecipazione di oltre duecento atleti, anche di livello internazionale, che hanno dato vita ad una gara di alto livello sulle distanze di 1,9 chilometri di nuoto nelle acque del Lago delle Nazioni, 90 chilometri in bicicletta tra gli specchi vallivi del Parco del Delta del Po lungo la strada Panoramica Acciaioli, e 21 chilometri di corsa nel verde della secolare pineta di Volano. Il tutto con partenza dal Village Hotel Spiaggia Romea che, dopo la gara, ha ospitato anche il ‘pasta party’ con gli atleti, seguito dal momento delle premiazioni e dal taglio della torta celebrativa dell’evento.

Il presidente del Ferrara Triathlon Club e motore dell’Irondelta, Paolo Temporin, ha ringraziato per l’ospitalità il Village Hotel Spiaggia Romea, e anche il Comune di Comacchio. Poi, ha spiegato quanto l’organizzare una manifestazione come Irondelta derivi "dall’amore per questo sport, e per lo sport in generale". Un evento che, ha evidenziato, si svolge in una stupenda location, "in cui il triatleta si trova a proprio agio, in quanto amante della natura". Un evento sportivo che si lega alla promozione del territorio che è stata amplificata dalla grande novità di quest’anno: ossia la diretta streaming che ha permesso anche a coloro che non hanno potuto essere a Lido delle Nazioni di seguire la gara e lo scenario che l’ha accolta. Poi, via alle premiazioni, a partire dai quattro assoluti uomini e donne. Tra gli uomini, il primo posto è stato conquistato da Alberto Nardin (Asd Team Fisiosport con il tempo di 3h43’42’’, seguito da Alessandro Degasperi (Asd Dolomitica Nuoto) con 3h48’13. Degasperi, inoltre, la prossima settimana sarà protagonista dell’Ironman del campionato nordamericano che si terrà a il 22 aprile in Texas. Terzo Manuel Biagiotti (Romagna Triathlon) con 3h52’12, seguito da Filippo Candeo (Run Ran Run Triathlon Asd) con 3h52’23. Tra le donne, il primo posto è stato conquistato dall’atleta austriaca Gabriele Obmann (che vanta un personale sulla distanza Ironman tra i migliori europei in campo femminile) che ha chiuso in 4h12’32, davanti ad Alberta Miori (Asd Buonconsiglio Nuoto) con 4h19’40, a Elena Tuzza (Asd Rhodigium Triathlon) con 4h54’49 e a Federica Gismondi (Asd Dolomitica Nuoto) con 4h56’50. A seguire, le premiazioni di tutte le categorie a concludere una giornata che non ha tradito le aspettative.

Valerio Franzoni