Stellone recupera Tello In lizza per una maglia Ciano e Farias

In casa Benevento, mister Stellone recupera Tello che dopo aver rimediato una botta alla caviglia è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo nell’ultima seduta. Il colombiano – autore di cinque reti dall’inizio della stagione, quasi tutte dopo il giro di boa – dovrebbe essere confermato sulla trequarti assieme al baby Carfora e alle spalle di Pettinari. Ma restano in lizza per una maglia da titolare pure Ciano e Farias, e va detto che il tecnico delle Streghe non ha ancora deciso in maniera definitiva quale assetto tattico adottare. Anche perché il rientro di Glik potrebbe indurlo a schierare una difesa a tre.